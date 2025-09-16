Jean-Pierre Nadir, FairMoove : "Ce n'est pas l'emballement que j'aurais aimé" [ABO]

En tout, deux millions d'euros ont été investis dans cette initiative, pour rendre l'outil de notation scalable et exportable à l'étranger.



" Vous voyez, quand certains me disent que je suis opportuniste, ils ne se rendent pas compte du travail réalisé. Nous en bavons.



Je me bats pour une cause qui est plus grande que moi. Peut-être qu'à la fin je sortirai gagnant de cette bataille. Si tel est le cas, ce sera mérité, sinon ce sera dommage, mais au moins j'aurai essayé.



Même si c'est un peu trop tôt, heureusement qu'il y a des pionniers pour insuffler quelque chose de nouveau, " se projette Jean-Pierre Nadir.



En attendant cette échéance, FairMoove doit grandir et poursuivre sa conquête du secteur du tourisme.



Une avancée qui se fera sans Antoine Richard, qui a quitté la direction de Double Sens, l'agence qu'il avait cofondée en 2006. Il est aussi épuisant d'être dans l'équipe des pionniers, et ce ne sont pas les startuppeurs du secteur qui diront le contraire.



L'un des constats initiaux dressés par l'ex-juré de "Qui veut être mon associé ?" au lancement de la plateforme était que, pour créer un marché autour du tourisme durable, il fallait une offre abondante, car le tourisme est avant tout une économie de l'offre : c'est elle qui déclenche l'achat.



C'est pourquoi les experts ont effectué un important travail de curation, afin faire briller les hébergements qui étaient parfois écoresponsables sans le savoir, puis ensuite le label a été créé.



Il doit passer à la vitesse supérieure.



" L'intérêt du label est de baisser les coûts marketing, car un hôtel sera choisi par rapport à un autre pour ses engagements. Cette valeur marketing doit se retrouver dans de gros carrefours de vente, comme Google, Booking ou Expedia.



À partir du moment où Booking, puis les autres grandes plateformes du secteur, ajouteront notre solution pour classer les établissements notés de A à C, alors la partie sera gagnée.



Nous devons valoriser tous ces engagements, rendre visible l'invisible.



Le Green-score aura alors une véritable valeur marketing. "