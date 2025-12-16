European Camping Group accélère son développement en Europe

ECG (European Camping Group) annonce la reprise de trois campings en France, exploités sous la marque Homair à partir de la saison 2026.
Il s’agit du camping Le Sainte Marie**** à Sainte-Marie-la-Mer dans les Pyrénées-Orientales (300 emplacements), du Domaine du Logis***** près de Dinan dans les Côtes-d’Armor (298 emplacements) et du camping Plage et Bord de mer**** à Valras, dans l’Hérault (640 emplacements).
Avec ces reprises, ECG renforce son offre de campings en propre sur des zones touristiques majeures et confirme sa stratégie de montée en gamme.
« Nous poursuivons notre politique de croissance externe pour offrir à nos clients des sites d’exception », indique Sébastien Manceau, président d’ECG.
Il s’agit du camping Le Sainte Marie**** à Sainte-Marie-la-Mer dans les Pyrénées-Orientales (300 emplacements), du Domaine du Logis***** près de Dinan dans les Côtes-d’Armor (298 emplacements) et du camping Plage et Bord de mer**** à Valras, dans l’Hérault (640 emplacements).
Avec ces reprises, ECG renforce son offre de campings en propre sur des zones touristiques majeures et confirme sa stratégie de montée en gamme.
« Nous poursuivons notre politique de croissance externe pour offrir à nos clients des sites d’exception », indique Sébastien Manceau, président d’ECG.
ECG : 13 nouvelles destinations partenaires en Europe
Autres articles
Le groupe enrichit parallèlement son réseau avec treize nouveaux campings partenaires, répartis dans cinq pays européens.
En France, plusieurs adresses rejoignent le portefeuille, notamment au Pays basque et dans le golfe de Saint-Tropez.
En Europe du Sud, ECG s’implante davantage en Italie et au Portugal, tandis que la Belgique et les Pays-Bas renforcent la couverture en Europe du Nord.
Ces nouvelles destinations seront commercialisées par les marques Roan, Eurocamp et Homair, selon les marchés.
Cette dynamique permet à ECG d’élargir son offre et de proposer une plus grande diversité d’expériences à une clientèle majoritairement internationale.
Le groupe consolide ainsi son maillage européen, avec 450 destinations dans 13 pays, tout en poursuivant un développement équilibré entre exploitation directe et partenariats.
À lire aussi : European Camping Group rachète Alannia
En France, plusieurs adresses rejoignent le portefeuille, notamment au Pays basque et dans le golfe de Saint-Tropez.
En Europe du Sud, ECG s’implante davantage en Italie et au Portugal, tandis que la Belgique et les Pays-Bas renforcent la couverture en Europe du Nord.
Ces nouvelles destinations seront commercialisées par les marques Roan, Eurocamp et Homair, selon les marchés.
Cette dynamique permet à ECG d’élargir son offre et de proposer une plus grande diversité d’expériences à une clientèle majoritairement internationale.
Le groupe consolide ainsi son maillage européen, avec 450 destinations dans 13 pays, tout en poursuivant un développement équilibré entre exploitation directe et partenariats.
À lire aussi : European Camping Group rachète Alannia