Destination Canada lance une nouvelle série de webinaires

Huit sessions thématiques pour renforcer l’aide à la vente


Dès janvier 2026, Destination Canada proposera une nouvelle série de huit webinaires thématiques, conçus comme de véritables outils d’aide à la vente pour les agents de voyages. Co-construits avec les partenaires institutionnels canadiens, ils visent à mieux décrypter la destination et les attentes de la clientèle française.


Rédigé par le Mardi 16 Décembre 2025

Destination Canada lance une nouvelle série de webinaires - DepositPhotos.com, leolintang
Destination Canada lance une deuxième saison de webinaires thématiques, accessible gratuitement aux professionnels du tourisme dès le 6 janvier 2026.

Pensés pour accompagner la période stratégique des réservations estivales, ces rendez-vous en ligne donnent des clés de compréhension sur les offres canadiennes adaptées au marché français, en particulier pour le segment des "Explorateurs de plein air", identifié comme prioritaire.

Chaque session est développée avec des partenaires institutionnels, apportant une expertise terrain sur les produits et les expériences les plus recherchés.

La série 2026 comprend huit webinaires :

- 6 janvier : lodges et chalets (Île-du-Prince-Édouard, Québec Authentique, Laurentides)

- 20 janvier : mobilité douce (Bonjour Québec, Nouveau-Brunswick)

- 3 février : Ouest canadien (Tourisme Alberta, Canmore & Kananaskis, Calgary)

- 24 février : cultures urbaines (Parcs Canada, Nouvelle-Écosse)

- 10 mars : Grand Nord (Territoires du Nord-Ouest, Association franco-yukonnaise)

- 24 mars : observation de la faune (Manitoba, Banff & Lake Louise)

- 7 avril : cultures autochtones (Associations autochtones du Canada et de l’Alberta, label Original Original)

- 21 avril : Canada Atlantique (Parcs Canada, Nouveau-Brunswick, Newfoundland & Labrador).

Les webinaires sont gratuits, sur inscription, et réservés aux professionnels. L’édition 2025 avait réuni plus de 1 200 agents français en live et en replay.

Une initiative structurante pour la promotion touristique du Canada

Portée par Destination Canada, organisme national de marketing touristique, cette seconde saison vise à renforcer l’expertise des professionnels sur une destination quatre saisons en forte demande.

L’approche met en avant la diversité des expériences canadiennes, de la nature préservée aux cultures locales, et s’inscrit dans une stratégie de tourisme régénératif valorisant les écosystèmes et les communautés du pays.

À travers ces contenus ciblés, Destination Canada entend soutenir les ventes tout en accompagnant les agents dans la compréhension des nouvelles attentes de la clientèle française.

À lire aussi : Indicateurs tourisme : Destination Canada ne compte plus seulement les recettes et les touristes !


