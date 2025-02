Indicateurs tourisme : Destination Canada ne compte plus seulement les recettes et les touristes !

L’indice repose sur six catégories interconnectées :



Économie : analyse l’impact du tourisme sur la croissance et la prospérité durables.



Emploi : évalue la qualité et l’accessibilité des emplois créés.



Soutien : mesure les effets sur les infrastructures communes aux touristes et aux résidents.



Environnement : étudie l’empreinte écologique du secteur et ses initiatives de durabilité.



Engagement : analyse la contribution du tourisme à l’inclusion sociale et à la valorisation du patrimoine.



Expérience : détermine la qualité et l’impact des expériences touristiques sur les visiteurs.