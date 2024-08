Destination Canada renforce son équipe pour soutenir sa stratégie 2030

Luciana a plus de dix ans d'expérience dans la gestion de campagnes pour le West End de Londres et, plus récemment, a été directrice du premier programme de destination de la ville de Londres. Elle est spécialiste du marketing stratégique, réputée pour mettre en valeur les destinations. Son expérience internationale l’a conduite de Paris à Charleston et même lors d’études à Dublin en Irlande, et à Reims et Paris.



Dans son nouveau rôle, Luciana orchestrera la stratégie de Destination Canada pour 2030 – un Monde de possibilités. Elle dirigera l'élaboration et la mise en œuvre de plans de marketing et de vente intégrés avec nos équipes, agences et partenaires au niveau régional européen.



« Nous nous réjouissons de l’arrivée de Luciana pour coordonner les campagnes européennes, que vous avez pu découvrir depuis juin sur Canal+, France Inter ou encore L’Equipe ! » déclare Cyrielle Bon, Directrice générale de Destination Canada pour la France.



L’équipe de Destination Canada en France viendra à IFTM du 17 au 19 septembre 2024 en tant que visiteur pour soutenir les partenaires canadiens participant au niveau du stand de Travel Alberta A058 et A067. Rencontrons-nous lors du salon !



