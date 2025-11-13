TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Avec sa brochure 2026, Toundra Voyages incite à explorer l’Amérique du Nord toute l’année

Toundra Voyages stoppe la segmentation classique été - hiver


Toundra Voyages dévoile sa brochure 2026, conçue pour aider les professionnels à proposer des séjours au Canada et aux États-Unis sans distinction saisonnière. Le catalogue réunit itinéraires, destinations et expériences dans une approche annuelle, structurée autour de quatre univers thématiques et accompagnée d’une sélection de programmes modulables pour faciliter la vente et inspirer les agences de voyages.


Rédigé par le Vendredi 14 Novembre 2025

Pour 2026, Toundra Voyages met l'accent sur l'Amérique du Nord, notamment l'Alaska - DepositPhotos.com, matfron
Pour 2026, Toundra Voyages met l'accent sur l'Amérique du Nord, notamment l'Alaska - DepositPhotos.com, matfron
Legends and Paradise
Toundra Voyages revoit la présentation de son catalogue en abandonnant la séparation traditionnelle entre l’été et l’hiver.

La brochure 2026 rassemble les programmes nord-américains sans contrainte saisonnière, mettant en avant la diversité géographique du continent : Yukon enneigé, Alaska, villages québécois, routes du Sud-Ouest des États-Unis ou encore grands espaces canadiens.

Selon Fanny Spanu, directrice de production de Toundra Voyages, l'édition 2026 « incarne la diversité des territoires » et reflète le travail réalisé par les équipes locales.

Les itinéraires ont été conçus pour proposer une approche adaptée aux besoins des voyageurs et pour offrir aux professionnels un support facilement exploitable. Les propositions incluent des séjours courts, modulables et expérientiels, ainsi que des classiques revisités ou des parcours hors des sentiers battus.

À lire aussi : Festivals et gastronomie : Montréal veut réchauffer son hiver !

Toundra Voyages : quatre thématiques pour structurer l’offre 2026

Autres articles
La brochure s’articule autour de quatre univers.

Terres sauvages & grands espaces regroupe les programmes liés à la nature et aux panoramas, notamment dans les Rocheuses, en Alaska, en Gaspésie ou au Nunavik.

Traditions & Rencontres met l’accent sur l’immersion culturelle, avec des expériences autour des communautés locales, des traditions autochtones ou de territoires emblématiques comme la Louisiane.

Routes Mythiques & Liberté Totale rassemble les itinéraires dédiés aux roadtrips et à l’exploration, tandis que Moments d’Exception présente les offres premium, incluant lodges, hébergements haut de gamme et séjours personnalisés.

À lire aussi : Toundra Voyages : des équipes structurées et des services renforcés pour accompagner les agences dans la haute saison

Lu 217 fois

Tags : canada, etats unis, toundra voyages
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 13 Novembre 2025 - 15:16 ASEV Travel rejoint l’annuaire DestiMaG

Mercredi 12 Novembre 2025 - 14:08 Roadsurfer renforce sa présence aux États-Unis

Brand News DestiMaG

Matari’i i ni’a 2025

Matari’i i ni’a 2025
Le 20 novembre 2025 marquera une date historique en Polynésie française : pour la première fois, le...
Climats du Monde
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Elodie Blanchot : nos départs garantis (GIR) 2026 sont arrivés !

Elodie Blanchot : nos départs garantis (GIR) 2026 sont arrivés !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Avec sa brochure 2026, Toundra Voyages incite à explorer l’Amérique du Nord toute l’année

Air Corsica ouvre une nouvelle ligne Calvi - Munich

Le Cediv référence Catlante Catamarans

Berry : J'ai testé pour vous « Les Hauts de Sancerre » 5 étoiles

DAVID BERNIN

Brand News

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive
Le DITEX amorce une nouvelle ère en 2026 avec un format immersif et sélectif. Conçu à partir d’une...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis
AirMaG

AirMaG

Air Corsica ouvre une nouvelle ligne Calvi - Munich

Air Corsica ouvre une nouvelle ligne Calvi - Munich
CruiseMaG

CruiseMaG

Le Cediv référence Catlante Catamarans

Le Cediv référence Catlante Catamarans
Distribution

Distribution

Non-conformité d’un hôtel 4* : l'agence priée de participer aux frais de surclassement

Non-conformité d’un hôtel 4* : l'agence priée de participer aux frais de surclassement
Futuroscopie

Futuroscopie

Grand magasin, marché... le shopping, valeur sûre du tourisme qui défie l'e-commerce !

Grand magasin, marché... le shopping, valeur sûre du tourisme qui défie l'e-commerce !
HotelMaG

Hébergement

IHG s’implante à Budva, sur la côte adriatique du Monténégro

IHG s’implante à Budva, sur la côte adriatique du Monténégro
La Travel Tech

La Travel Tech

Tibo Inshape en immersion à l’aéroport de Biarritz

Tibo Inshape en immersion à l’aéroport de Biarritz
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Zambie : Anantara ouvre un établissement dans le parc national de Kafue

Zambie : Anantara ouvre un établissement dans le parc national de Kafue
Partez en France

Partez en France

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés
Production

Production

Anatol convie les agences de l’Ouest à une soirée de Noël inédite !

Anatol convie les agences de l’Ouest à une soirée de Noël inédite !
Transport

Transport

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Les EDV Ile-de-France planchent sur la cybercriminalité et la succession

Les EDV Ile-de-France planchent sur la cybercriminalité et la succession
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
TravelJobs

Emploi & Formation

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias