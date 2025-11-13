Avec sa brochure 2026, Toundra Voyages incite à explorer l’Amérique du Nord toute l’année

Pour 2026, Toundra Voyages met l'accent sur l'Amérique du Nord, notamment l'Alaska - DepositPhotos.com, matfron
Toundra Voyages revoit la présentation de son catalogue en abandonnant la séparation traditionnelle entre l’été et l’hiver.
La brochure 2026 rassemble les programmes nord-américains sans contrainte saisonnière, mettant en avant la diversité géographique du continent : Yukon enneigé, Alaska, villages québécois, routes du Sud-Ouest des États-Unis ou encore grands espaces canadiens.
Selon Fanny Spanu, directrice de production de Toundra Voyages, l'édition 2026 « incarne la diversité des territoires » et reflète le travail réalisé par les équipes locales.
Les itinéraires ont été conçus pour proposer une approche adaptée aux besoins des voyageurs et pour offrir aux professionnels un support facilement exploitable. Les propositions incluent des séjours courts, modulables et expérientiels, ainsi que des classiques revisités ou des parcours hors des sentiers battus.
Toundra Voyages : quatre thématiques pour structurer l’offre 2026
La brochure s’articule autour de quatre univers.
Terres sauvages & grands espaces regroupe les programmes liés à la nature et aux panoramas, notamment dans les Rocheuses, en Alaska, en Gaspésie ou au Nunavik.
Traditions & Rencontres met l’accent sur l’immersion culturelle, avec des expériences autour des communautés locales, des traditions autochtones ou de territoires emblématiques comme la Louisiane.
Routes Mythiques & Liberté Totale rassemble les itinéraires dédiés aux roadtrips et à l’exploration, tandis que Moments d’Exception présente les offres premium, incluant lodges, hébergements haut de gamme et séjours personnalisés.
