TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Toundra Voyages : des équipes structurées et des services renforcés pour accompagner les agences dans la haute saison


Montréal, 13 octobre 2025 - Toundra Voyages, réceptif nord-américain spécialisé dans les voyages sur mesure, s’apprête à entamer la haute saison avec une organisation renforcée et des services pensés pour soutenir encore plus efficacement ses partenaires distributeurs. Avec une ligne directrice simple : offrir aux agences un accompagnement fluide, structuré et hautement qualitatif, pensé pour maximiser la réussite commerciale et la satisfaction client.


Rédigé par Toundra Voyages le Lundi 13 Octobre 2025

© Canva / Toundra Voyages
© Canva / Toundra Voyages
Aerticket

Un nouveau département « haute contribution » pour un suivi exclusif


Parce que certains dossiers nécessitent une attention toute particulière, Toundra a ouvert une branche spécialisée au sein de son service à la carte, dédiée aux projets à forte valeur ajoutée.

Concrètement, cela signifie pour les agences :

● Un interlocuteur unique, garant de la fluidité des échanges,
● Un service qualité renforcé, présent en amont, pendant et après le séjour, pour ne laisser aucune place aux erreurs potentielles,
● Une permanence téléphonique briefée sur chaque dossier, capable de répondre rapidement et adéquatement aux imprévus sur le terrain,
● Des options premium pour simplifier le voyage des clients et enrichir leur expérience, comme l’accueil personnalisé à l’aéroport, des attentions spéciales au cours du séjour ou encore des transferts privés.

Ce nouveau dispositif assure une expérience haut de gamme et une tranquillité d’esprit totale pour les agents comme pour leurs clients. Pour toute demande de cotation, les agences peuvent contacter directement le département dédié à [cotations@toundravoyages.com]mail:mailto:cotations@toundravoyages.com.

Un accompagnement commercial de proximité, en France et au quotidien

Autre évolution structurante : la présence continue du service commercial. Basée en France, Mathilde, responsable marketing et commerciale, est l’interlocutrice directe des agences. Disponible sur une ligne téléphonique directe (01.87.17.01.33), elle assure une réactivité immédiate et se déplace régulièrement pour rencontrer les partenaires sur le terrain.

Cette double casquette, développement commercial et marketing, permet également de partager en temps réel les nouveautés produit, les coups de cœur et toutes les actualités utiles pour dynamiser les ventes.

Un atout précieux pour les agences, qui bénéficient ainsi d’un relais constant et personnalisé, mais aussi d’un flux régulier d’informations et d’outils pour nourrir leur discours auprès des clients.

Contact direct via sales@toundravoyages.com.

Une production experte pour des itinéraires toujours plus différenciants

Depuis plus de 20 ans, Fanny, directrice de production, pilote les achats et la construction de l’offre. Sa connaissance approfondie du territoire, des partenaires et des attentes voyageurs lui permet de développer constamment des itinéraires exclusifs et différenciants, aussi bien au Canada qu’aux États-Unis.

Qu’il s’agisse de grands classiques revisités ou de programmes hors des sentiers battus, chaque proposition porte la signature Toundra : créativité, authenticité et immersion au cœur des destinations.

En parallèle, l’équipe alimente régulièrement le blogue professionnel et la BAO (Boîte à Outils) disponibles sur le site internet, où les agents peuvent retrouver fiches utiles, coups de cœur terrain et conseils pratiques pour enrichir leur argumentaire de vente. Une ressource conçue pour inspirer, informer et fournir des pépites vraiment différenciantes à proposer aux voyageurs en quête d’expériences nord-américaines authentiques et immersives.

En bref : une organisation structurée, toujours au service des pros du tourisme

Toundra Voyages : des équipes structurées et des services renforcés pour accompagner les agences dans la haute saison
À travers cette réorganisation et la mise en place de services renforcés, Toundra Voyages réaffirme sa mission : être un partenaire de confiance pour les professionnels du tourisme, en leur donnant les moyens de répondre aux attentes de leurs clients avec des solutions fiables, flexibles et immédiatement activables.

De la prise en charge premium des dossiers à haute contribution, à l’accompagnement commercial de proximité en France, jusqu’au développement produit sur mesure, tout est pensé pour faciliter le quotidien des agents de voyages et leur permettre de se concentrer sur l’essentiel : conseiller et satisfaire leurs clients via des expériences uniques et différenciantes.

À propos de Toundra Voyages

Basés en Amérique du Nord depuis 1998, nous créons pour nos clients des voyages uniques et inoubliables au Canada et aux États-Unis, au plus près de leurs rêves d’évasion. Spécialistes du séjour sur-mesure pour les voyageurs individuels, nous sommes avant tout une équipe de passionnés enthousiastes à l’idée de partager notre amour de cette magnifique région du monde. Toundra Voyages est membre du groupe Toundrigo, réceptif Nord-Américain qui rassemble les marques Toundra Voyages (FIT), Windigo (Voyage d’aventure), Receptour (groupes) et Think Incentive (MICE).

Toundra Voyages : des équipes structurées et des services renforcés pour accompagner les agences dans la haute saison
Marie RAVIER
Directrice générale
Email : sales@toundravoyages.com

Mathilde OMS
Responsable marketing et commerciale
Email : marketing@toundrigo.com


facebook linkedin


Lu 194 fois

Tags : Toundra voyages
Notez

Brand News DestiMaG

Abbaye de Klosterneuburg : trésor spirituel, culturel et viticole aux portes de Vienne

Abbaye de Klosterneuburg : trésor spirituel, culturel et viticole aux portes de Vienne
À quelques kilomètres au nord-ouest de Vienne se dresse l’abbaye de Klosterneuburg (Stift...
Assur-Travel
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

L’Alberta au cœur de plusieurs challenges de ventes – FAM exclusif à la clé !

L’Alberta au cœur de plusieurs challenges de ventes – FAM exclusif à la clé !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Breathe in Travel : un réceptif expert des Balkans, basé à Zagreb et spécialisé Croatie, Slovénie et Bosnie-Herzégovine

Xplore Mexique : une nouvelle façon de découvrir le Mexique autrement

Clémence Carcanague : “Entre modernité et authenticité, le Cambodge s’affirme”

Abbaye de Klosterneuburg : trésor spirituel, culturel et viticole aux portes de Vienne

L’Alberta au cœur de plusieurs challenges de ventes – FAM exclusif à la clé !

Brand News

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année
Le Danemark séduit de plus en plus les voyageurs français : en automne et en hiver, le pays révèle...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes
AirMaG

AirMaG

Delta Air Lines affiche des résultats solides au 3e trimestre 2025

Delta Air Lines affiche des résultats solides au 3e trimestre 2025
CruiseMaG

CruiseMaG

Avec le Legend of The Seas, Royal Caribbean renforce son offre familiale

Avec le Legend of The Seas, Royal Caribbean renforce son offre familiale
Distribution

Distribution

Retard, perte de bagage, correspondance manquée : quand tout s’enchaîne !

Retard, perte de bagage, correspondance manquée : quand tout s’enchaîne !
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Islande : une première adresse Candlewood Suites à Reykjavik

Islande : une première adresse Candlewood Suites à Reykjavik
La Travel Tech

La Travel Tech

Des supermarchés aux bibliothèques : les nouveaux hotspots touristiques de la génération Z

Des supermarchés aux bibliothèques : les nouveaux hotspots touristiques de la génération Z
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le M de Megève rouvre le 17 décembre 2025

Le M de Megève rouvre le 17 décembre 2025
Partez en France

Partez en France

Sports d'hiver : une saison pleine de surprises dans les Alpes-de-Haute-Provence

Sports d'hiver : une saison pleine de surprises dans les Alpes-de-Haute-Provence
Production

Production

Solea lance la location de villas pour se démarquer

Solea lance la location de villas pour se démarquer
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
TravelJobs

Emploi & Formation

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias