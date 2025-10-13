Toundra Voyages : des équipes structurées et des services renforcés pour accompagner les agences dans la haute saison

Un nouveau département « haute contribution » pour un suivi exclusif

Parce que certains dossiers nécessitent une attention toute particulière, Toundra a ouvert une branche spécialisée au sein de son service à la carte, dédiée aux projets à forte valeur ajoutée.



Concrètement, cela signifie pour les agences :



● Un interlocuteur unique, garant de la fluidité des échanges,

● Un service qualité renforcé, présent en amont, pendant et après le séjour, pour ne laisser aucune place aux erreurs potentielles,

● Une permanence téléphonique briefée sur chaque dossier, capable de répondre rapidement et adéquatement aux imprévus sur le terrain,

● Des options premium pour simplifier le voyage des clients et enrichir leur expérience, comme l’accueil personnalisé à l’aéroport, des attentions spéciales au cours du séjour ou encore des transferts privés.



Ce nouveau dispositif assure une expérience haut de gamme et une tranquillité d’esprit totale pour les agents comme pour leurs clients. Pour toute demande de cotation, les agences peuvent contacter directement le département dédié à [cotations@toundravoyages.com]mail:mailto:cotations@toundravoyages.com.