Toundra Voyages : des équipes structurées et des services renforcés pour accompagner les agences dans la haute saison

Un nouveau département « haute contribution » pour un suivi exclusif
Parce que certains dossiers nécessitent une attention toute particulière, Toundra a ouvert une branche spécialisée au sein de son service à la carte, dédiée aux projets à forte valeur ajoutée.
Concrètement, cela signifie pour les agences :
● Un interlocuteur unique, garant de la fluidité des échanges,
● Un service qualité renforcé, présent en amont, pendant et après le séjour, pour ne laisser aucune place aux erreurs potentielles,
● Une permanence téléphonique briefée sur chaque dossier, capable de répondre rapidement et adéquatement aux imprévus sur le terrain,
● Des options premium pour simplifier le voyage des clients et enrichir leur expérience, comme l’accueil personnalisé à l’aéroport, des attentions spéciales au cours du séjour ou encore des transferts privés.
Ce nouveau dispositif assure une expérience haut de gamme et une tranquillité d’esprit totale pour les agents comme pour leurs clients. Pour toute demande de cotation, les agences peuvent contacter directement le département dédié à [cotations@toundravoyages.com]mail:mailto:cotations@toundravoyages.com.
Un accompagnement commercial de proximité, en France et au quotidien
Autre évolution structurante : la présence continue du service commercial. Basée en France, Mathilde, responsable marketing et commerciale, est l’interlocutrice directe des agences. Disponible sur une ligne téléphonique directe (01.87.17.01.33), elle assure une réactivité immédiate et se déplace régulièrement pour rencontrer les partenaires sur le terrain.
Cette double casquette, développement commercial et marketing, permet également de partager en temps réel les nouveautés produit, les coups de cœur et toutes les actualités utiles pour dynamiser les ventes.
Un atout précieux pour les agences, qui bénéficient ainsi d’un relais constant et personnalisé, mais aussi d’un flux régulier d’informations et d’outils pour nourrir leur discours auprès des clients.
Contact direct via sales@toundravoyages.com.
Cette double casquette, développement commercial et marketing, permet également de partager en temps réel les nouveautés produit, les coups de cœur et toutes les actualités utiles pour dynamiser les ventes.
Un atout précieux pour les agences, qui bénéficient ainsi d’un relais constant et personnalisé, mais aussi d’un flux régulier d’informations et d’outils pour nourrir leur discours auprès des clients.
Contact direct via sales@toundravoyages.com.
Une production experte pour des itinéraires toujours plus différenciants
Depuis plus de 20 ans, Fanny, directrice de production, pilote les achats et la construction de l’offre. Sa connaissance approfondie du territoire, des partenaires et des attentes voyageurs lui permet de développer constamment des itinéraires exclusifs et différenciants, aussi bien au Canada qu’aux États-Unis.
Qu’il s’agisse de grands classiques revisités ou de programmes hors des sentiers battus, chaque proposition porte la signature Toundra : créativité, authenticité et immersion au cœur des destinations.
En parallèle, l’équipe alimente régulièrement le blogue professionnel et la BAO (Boîte à Outils) disponibles sur le site internet, où les agents peuvent retrouver fiches utiles, coups de cœur terrain et conseils pratiques pour enrichir leur argumentaire de vente. Une ressource conçue pour inspirer, informer et fournir des pépites vraiment différenciantes à proposer aux voyageurs en quête d’expériences nord-américaines authentiques et immersives.
Qu’il s’agisse de grands classiques revisités ou de programmes hors des sentiers battus, chaque proposition porte la signature Toundra : créativité, authenticité et immersion au cœur des destinations.
En parallèle, l’équipe alimente régulièrement le blogue professionnel et la BAO (Boîte à Outils) disponibles sur le site internet, où les agents peuvent retrouver fiches utiles, coups de cœur terrain et conseils pratiques pour enrichir leur argumentaire de vente. Une ressource conçue pour inspirer, informer et fournir des pépites vraiment différenciantes à proposer aux voyageurs en quête d’expériences nord-américaines authentiques et immersives.
En bref : une organisation structurée, toujours au service des pros du tourisme
À travers cette réorganisation et la mise en place de services renforcés, Toundra Voyages réaffirme sa mission : être un partenaire de confiance pour les professionnels du tourisme, en leur donnant les moyens de répondre aux attentes de leurs clients avec des solutions fiables, flexibles et immédiatement activables.
De la prise en charge premium des dossiers à haute contribution, à l’accompagnement commercial de proximité en France, jusqu’au développement produit sur mesure, tout est pensé pour faciliter le quotidien des agents de voyages et leur permettre de se concentrer sur l’essentiel : conseiller et satisfaire leurs clients via des expériences uniques et différenciantes.
De la prise en charge premium des dossiers à haute contribution, à l’accompagnement commercial de proximité en France, jusqu’au développement produit sur mesure, tout est pensé pour faciliter le quotidien des agents de voyages et leur permettre de se concentrer sur l’essentiel : conseiller et satisfaire leurs clients via des expériences uniques et différenciantes.
À propos de Toundra Voyages
Basés en Amérique du Nord depuis 1998, nous créons pour nos clients des voyages uniques et inoubliables au Canada et aux États-Unis, au plus près de leurs rêves d’évasion. Spécialistes du séjour sur-mesure pour les voyageurs individuels, nous sommes avant tout une équipe de passionnés enthousiastes à l’idée de partager notre amour de cette magnifique région du monde. Toundra Voyages est membre du groupe Toundrigo, réceptif Nord-Américain qui rassemble les marques Toundra Voyages (FIT), Windigo (Voyage d’aventure), Receptour (groupes) et Think Incentive (MICE).
Marie RAVIER
Directrice générale
Email : sales@toundravoyages.com
Mathilde OMS
Responsable marketing et commerciale
Email : marketing@toundrigo.com
Directrice générale
Email : sales@toundravoyages.com
Mathilde OMS
Responsable marketing et commerciale
Email : marketing@toundrigo.com