Toundra Voyages lance sa saison hiver 2025-2026

L’évolution des liaisons transatlantiques constitue aujourd’hui un levier clé pour répondre à une demande croissante de voyages diversifiés. Un important réseau aérien relie déjà la France aux principales villes nord-américaines. Air France, Air Canada, Air Transat, Delta et United Airlines assurent des vols directs réguliers vers Montréal, Toronto, Vancouver, New York, Miami, San Francisco, et d’autres encore, au départ de Paris comme de plusieurs grandes villes régionales françaises.



Pour la saison hiver 2025-2026, trois évolutions majeures viennent renforcer ce dispositif :



● French Bee opère une nouvelle liaison directe entre Paris et Montréal.



● Air Transat étend son offre en prolongeant ses dessertes entre Montréal et Bordeaux pour l’hiver, en complément de Marseille, Lyon et Nantes.



● La compagnie aérienne émergeante WestJet poursuit son développement international avec plus de liaisons directes vers les États-Unis et le Canada, dont un vol quotidien Paris-Calgary, offrant un accès direct aux majestueuses Rocheuses.



Cette dynamique ouvre de nouvelles perspectives pour Toundra Voyages, qui enrichit son catalogue, propose de nouveaux itinéraires, intègre davantage de séjours courts, modulables et facilement accessibles depuis l’ensemble du territoire français. La saison hivernale 2025/2026 s’annonce ainsi placée sous le signe de la flexibilité, avec des solutions pensées pour s’adapter à la variété des projets de voyages hivernaux, qu’ils soient au Canada ou aux États-Unis.