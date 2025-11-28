Le Groupe Verdié Voyages célèbre ses 40 ans à Istanbul

Le Groupe Verdié Voyages a célébré ses 40 ans en réunissant 220 collaborateurs à Istanbul - Photo : Groupe Verdié Voyages
Le Groupe Verdié Voyages a organisé, du 21 au 23 novembre 2025, un voyage exceptionnel à Istanbul pour célébrer son 40ᵉ anniversaire aux côtés de ses équipes.
Pas moins de 220 collaborateurs issus des quatre marques du groupe - Verdié Hello, Verdié Openclass, Verdié Business et Verdié Voyages - ainsi que les services transverses, ont participé à cet événement festif et fédérateur.
L’objectif était d’honorer quarante années de développement continu, depuis les débuts en Aveyron jusqu’à l’implantation nationale.
Pour embarquer le plus grand nombre vers la capitale turque, les collaborateurs ont voyagé depuis cinq aéroports français.
À Toulouse, un dispositif particulier a été mis en place : grâce à la coordination entre l’Aéroport Toulouse-Blagnac et la team locale de Turkish Airlines, un Airbus A350 a été spécialement positionné pour transporter la majorité des participants.
Ce vol spécial a permis aux équipes de découvrir un appareil apprécié pour sa stabilité, son confort et la réduction de sa consommation de carburant, un moment salué unanimement.
Verdié Voyages : trois jours de cohésion, de fête et de reconnaissance pour les équipes
Véronique Guenoun, responsable de l’agence de Montpellier, et David Antoine, responsable de l’agence de Bordeaux, ont reçu la Médaille du Travail - Photo Verdié Voyages
Le programme conçu pour ce week-end anniversaire alternait visites, moments festifs et temps partagés, renforçant la cohésion entre les différentes équipes du groupe.
Les collaborateurs ont ainsi profité d’un dîner-croisière animé sur le Bosphore, de visites des sites incontournables d’Istanbul et d’une soirée de gala.
Lors de ce dîner, Yves Verdié a retracé l'histoire de son groupe, "simplement, comme il aime le faire", relate Verdié Voyages dans un communiqué. Il a évoqué les "premiers voyages en autocar où passer la frontière espagnole était déjà un évènement", les "affrètements charters un peu courageux" ainsi que le tour-operating "porté par cette créativité intacte qui lui sert de moteur depuis 40 ans".
Le séjour s’est terminé au 360 Istanbul, rooftop emblématique de la vie nocturne stambouliote.
Ce rassemblement a également été l’occasion de mettre en lumière des parcours professionnels marquants. Deux Médailles du Travail ont été remises : Véronique Guenoun, responsable de l’agence de Montpellier, a été distinguée pour 30 ans d’engagement au sein du groupe, tandis que David Antoine, responsable de l’agence de Bordeaux, a été salué pour 20 ans d’ancienneté.
Ces reconnaissances ont ponctué un événement placé sous le signe du collectif et de la fidélité des équipes.
Ce 40ᵉ anniversaire intervient dans une année particulièrement significative pour Verdié Voyages. Le groupe a en effet obtenu le badge Ecovadis, label international évaluant les engagements environnementaux et les pratiques responsables.
Il a également été de nouveau distingué « Meilleure Enseigne 2026 » par Capital et Statista, récompensant la qualité de son service client et la satisfaction de ses voyageurs.
À lire aussi : Yves Verdié : "Le rôle de l'agent de voyages, c'est de créer des émotions"
