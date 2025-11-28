TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Le Groupe Verdié Voyages célèbre ses 40 ans à Istanbul

Un week-end convivial avec 220 collaborateurs


Le Groupe Verdié Voyages a célébré ses 40 ans en réunissant 220 de ses collaborateurs à Istanbul, le temps d’un week-end dédié au collectif. Au programme : visites, soirées festives et remises de distinctions ont marqué ce moment fort pour l’entreprise, fondée en 1985 en Aveyron par Yves Verdié.


Rédigé par le Vendredi 28 Novembre 2025

Le Groupe Verdié Voyages a célébré ses 40 ans en réunissant 220 collaborateurs à Istanbul - Photo : Groupe Verdié Voyages
Le Groupe Verdié Voyages a célébré ses 40 ans en réunissant 220 collaborateurs à Istanbul - Photo : Groupe Verdié Voyages
TAP Air Portugal
Le Groupe Verdié Voyages a organisé, du 21 au 23 novembre 2025, un voyage exceptionnel à Istanbul pour célébrer son 40ᵉ anniversaire aux côtés de ses équipes.

Pas moins de 220 collaborateurs issus des quatre marques du groupe - Verdié Hello, Verdié Openclass, Verdié Business et Verdié Voyages - ainsi que les services transverses, ont participé à cet événement festif et fédérateur.

L’objectif était d’honorer quarante années de développement continu, depuis les débuts en Aveyron jusqu’à l’implantation nationale.

Pour embarquer le plus grand nombre vers la capitale turque, les collaborateurs ont voyagé depuis cinq aéroports français.

À Toulouse, un dispositif particulier a été mis en place : grâce à la coordination entre l’Aéroport Toulouse-Blagnac et la team locale de Turkish Airlines, un Airbus A350 a été spécialement positionné pour transporter la majorité des participants.

Ce vol spécial a permis aux équipes de découvrir un appareil apprécié pour sa stabilité, son confort et la réduction de sa consommation de carburant, un moment salué unanimement.

Verdié Voyages : trois jours de cohésion, de fête et de reconnaissance pour les équipes

Véronique Guenoun, responsable de l’agence de Montpellier, et David Antoine, responsable de l’agence de Bordeaux, ont reçu la Médaille du Travail - Photo Verdié Voyages
Véronique Guenoun, responsable de l’agence de Montpellier, et David Antoine, responsable de l’agence de Bordeaux, ont reçu la Médaille du Travail - Photo Verdié Voyages
Autres articles
Le programme conçu pour ce week-end anniversaire alternait visites, moments festifs et temps partagés, renforçant la cohésion entre les différentes équipes du groupe.

Les collaborateurs ont ainsi profité d’un dîner-croisière animé sur le Bosphore, de visites des sites incontournables d’Istanbul et d’une soirée de gala.

Lors de ce dîner, Yves Verdié a retracé l'histoire de son groupe, "simplement, comme il aime le faire", relate Verdié Voyages dans un communiqué. Il a évoqué les "premiers voyages en autocar où passer la frontière espagnole était déjà un évènement", les "affrètements charters un peu courageux" ainsi que le tour-operating "porté par cette créativité intacte qui lui sert de moteur depuis 40 ans".

Le séjour s’est terminé au 360 Istanbul, rooftop emblématique de la vie nocturne stambouliote.

Ce rassemblement a également été l’occasion de mettre en lumière des parcours professionnels marquants. Deux Médailles du Travail ont été remises : Véronique Guenoun, responsable de l’agence de Montpellier, a été distinguée pour 30 ans d’engagement au sein du groupe, tandis que David Antoine, responsable de l’agence de Bordeaux, a été salué pour 20 ans d’ancienneté.

Ces reconnaissances ont ponctué un événement placé sous le signe du collectif et de la fidélité des équipes.

Ce 40ᵉ anniversaire intervient dans une année particulièrement significative pour Verdié Voyages. Le groupe a en effet obtenu le badge Ecovadis, label international évaluant les engagements environnementaux et les pratiques responsables.

Il a également été de nouveau distingué « Meilleure Enseigne 2026 » par Capital et Statista, récompensant la qualité de son service client et la satisfaction de ses voyageurs.

À lire aussi : Yves Verdié : "Le rôle de l'agent de voyages, c'est de créer des émotions"

Le programme de ce week-end anniversaire alternait entre visites, moments festifs et temps partagés - Photo : Verdié Voyages
Le programme de ce week-end anniversaire alternait entre visites, moments festifs et temps partagés - Photo : Verdié Voyages

Lu 202 fois

Tags : istanbul, turquie, verdie voyages
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 28 Novembre 2025 - 16:23 Jet tours renforce son équipe commerciale

Vendredi 28 Novembre 2025 - 12:38 Ollandini Voyages dévoile sa brochure 2026

Dernière heure

Le Cediv Travel s’engage aux côtés d’ATR : trois jours pour repenser le tourisme de demain

Le congrès des Entreprises du Voyage aura lieu à Disneyland Paris en 2026

Etats-Unis : les touristes étrangers vont payer jusqu’à 100$ de plus pour accéder aux parcs nationaux

Jet tours renforce son équipe commerciale

Le Groupe Verdié Voyages célèbre ses 40 ans à Istanbul

Brand News

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous
Les premiers frimas de l’hiver sont arrivés accompagnés d’une neige fraîche et abondante. La saison...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDD 5 mois - ((Ollioules (83))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VOYAGES PLUS - Technicien Billettiste Groupes H/F - CDI - (Région Ile de France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDD 2 mois - ((Ollioules (83))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !
Distribution

Distribution

Le congrès des Entreprises du Voyage aura lieu à Disneyland Paris en 2026

Le congrès des Entreprises du Voyage aura lieu à Disneyland Paris en 2026
Partez en France

Partez en France

Hiver 2025-2026 : les stations du Sud-Est ouvrent leurs pistes !

Hiver 2025-2026 : les stations du Sud-Est ouvrent leurs pistes !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Etats-Unis : les touristes étrangers vont payer jusqu’à 100$ de plus pour accéder aux parcs nationaux

Etats-Unis : les touristes étrangers vont payer jusqu’à 100$ de plus pour accéder aux parcs nationaux
Production

Production

Jet tours renforce son équipe commerciale

Jet tours renforce son équipe commerciale
AirMaG

AirMaG

Kuala Lumpur, Lagos, Shanghai, Singapour... Qatar Airways augmente ses vols cet hiver

Kuala Lumpur, Lagos, Shanghai, Singapour... Qatar Airways augmente ses vols cet hiver
Transport

Transport

OUIGO vise 30% du marché de la grande vitesse d'ici à 2030

OUIGO vise 30% du marché de la grande vitesse d'ici à 2030
La Travel Tech

La Travel Tech

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Minor Hotels s’implante à Malte avec un premier NH Collection à Sliema

Minor Hotels s’implante à Malte avec un premier NH Collection à Sliema
HotelMaG

Hébergement

L'hôtel DoubleTree by Hilton Paris Boulogne ouvrira en janvier 2026

L'hôtel DoubleTree by Hilton Paris Boulogne ouvrira en janvier 2026
Futuroscopie

Futuroscopie

International : les casinos, entre crise et rebond

International : les casinos, entre crise et rebond
Voyages responsables

Voyages Responsables

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation
CruiseMaG

CruiseMaG

CFC Croisières donne le coup d'envoi de ses ventes 2027

CFC Croisières donne le coup d'envoi de ses ventes 2027
TravelJobs

Emploi & Formation

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias