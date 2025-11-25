TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Ollandini Voyages dévoile sa brochure 2026

La Corse et la Sardaigne en vedette


La brochure 2026 d’Ollandini Voayges, en cours de distribution dans les agences, rassemble séjours, circuits, autotours et clubs en Corse et en Sardaigne. Elle a été conçue comme un support pratique et complet pour accompagner les conseillers voyages tout au long de l’année.


Rédigé par le Vendredi 28 Novembre 2025

TAP Air Portugal
Avec sa brochure 2026, Ollandini Voyages propose une sélection de voyages autour de ses deux destinations phares : la Corse et la Sardaigne.

Les produits sont présentés de manière claire pour faciliter le travail des agences : séjours en hôtels ou résidences, circuits organisés, autotours et clubs adaptés aux envies de vacances tout compris.

La brochure met l’accent sur les grands classiques de l’île de Beauté et de la Sardaigne, tout en laissant une place à des séjours plus ciblés selon les régions, les ambiances ou les attentes des clients.

Pensée comme un support de vente opérationnel, la brochure 2026 permet aux conseillers de disposer d’une vision globale de l’offre Ollandini sur la saison, avec une mise en avant des atouts des deux destinations : accessibilité, diversité des paysages, richesse culturelle et possibilités de combiner balnéaire, découvertes et escapades nature.

Un outil pratique pour les agences de voyages

Autres articles
Au-delà de la simple présentation produit, la brochure 2026 est conçue comme un outil de travail au quotidien pour les professionnels.

La structuration de l’offre par types de séjours et par zones permet de gagner du temps en rendez-vous client, de proposer rapidement des options adaptées et de guider les choix selon le budget, le niveau de confort recherché ou le style de voyage.

Les agences y trouvent un support cohérent pour construire leurs argumentaires : les familles pourront être orientées vers les hébergements les plus adaptés, les clientèles fidélisées vers des nouveautés ou des alternatives en Sardaigne, tandis que les amateurs de découverte pourront s’appuyer sur les circuits et autotours pour explorer les îles de manière plus approfondie.

En concentrant dans un même document l’essentiel de son offre Corse et Sardaigne pour 2026, Ollandini fournit aux distributeurs une base claire pour préparer la saison, organiser leurs mises en avant en point de vente et accompagner leurs clients dans la préparation de leurs vacances en Méditerranée.

Brochure Ollandini Voyages : quelles nouveautés ?

La brochure 2026 d'Ollandini Voyages met en avant des nouveautés :

Corsica Avantour, l’autotour nouvelle génération, slow tourisme en liberté, avec un Van California tout équipé ;

Corsica Tradizioni, l’autotour authentique, exclusivement au sein de logements en chambres d’hôtes sélectionnées, lovés dans les reliefs insulaires ;

Croisières Terra Mare & Mare Terra, exclusivité en partenariat avec les catamarans Catlante, pour une approche de l’ile de Beauté par la mer comme par la terre.

De plus, Ollandini réitère et accentue son offre de packages "La Corse à 599€ maximum !", qui comprend les vols (engagés), les hébergements et la location de voiture, même en été.

A noter également que le voyagiste élargit ses engagements aériens avec deux axes supplémentaires - Toulouse et Brest - vers Ajaccio, qui s’ajoutent aux axes reconduits : Nantes, Strasbourg, Caen, Lille, Paris du 18 avril au 03 octobre 2026 et Lyon du 06 juin au 26 septembre 2026.

Pour rappel, le Groupe Ollandini dispose de son réceptif intégré, de sa propre flotte d'autocars, de ses propres locations de voitures, et effectue ses achats aériens, tout en conservant un positionnement 100% B2B.

Le call center individuels pour les agences sera effectif 6 jours sur 7 à partir du samedi 10 janvier 2026 et jusqu’à la fin de la saison, tandis qu'une équipe tournante d’astreinte sera mise en place afin de pouvoir traiter, sur les jours fériés ou de fermeture, les requests, propositions et contre-propositions.

À lire aussi : Ollandini Voyages : Édouard Poinsignon, nouveau directeur commercial

