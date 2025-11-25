Ollandini Voyages dévoile sa brochure 2026

Au-delà de la simple présentation produit, la brochure 2026 est conçue comme un outil de travail au quotidien pour les professionnels.



La structuration de l’offre par types de séjours et par zones permet de gagner du temps en rendez-vous client, de proposer rapidement des options adaptées et de guider les choix selon le budget, le niveau de confort recherché ou le style de voyage.



Les agences y trouvent un support cohérent pour construire leurs argumentaires : les familles pourront être orientées vers les hébergements les plus adaptés, les clientèles fidélisées vers des nouveautés ou des alternatives en Sardaigne, tandis que les amateurs de découverte pourront s’appuyer sur les circuits et autotours pour explorer les îles de manière plus approfondie.



En concentrant dans un même document l’essentiel de son offre Corse et Sardaigne pour 2026, Ollandini fournit aux distributeurs une base claire pour préparer la saison, organiser leurs mises en avant en point de vente et accompagner leurs clients dans la préparation de leurs vacances en Méditerranée.