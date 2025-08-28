TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Moby lance le Bunifazziu et double la capacité sur la liaison Bonifacio – Santa Teresa

Un nouveau navire pour rapprocher la Corse et la Sardaigne


Moby renforce la liaison maritime entre Bonifacio et Santa Teresa di Gallura avec la mise en service du Bunifazziu. Plus grand, plus confortable et deux fois plus capacitaire que son prédécesseur, ce nouveau ferry promet d’améliorer la fluidité et l’expérience de voyage entre la Corse et la Sardaigne.


Rédigé par le Vendredi 5 Septembre 2025

Moby renforce la liaison maritime entre Bonifacio et Santa Teresa di Gallura - ©Moby
Moby renforce la liaison maritime entre Bonifacio et Santa Teresa di Gallura - ©Moby
La compagnie Moby a mis en service, le 2 septembre, un tout nouveau navire sur la ligne Bonifacio – Santa Teresa di Gallura.

Baptisé Bunifazziu, en hommage au nom corse de Bonifacio, ce ferry vient considérablement renforcer la capacité et le confort de cette traversée stratégique entre la Corse et la Sardaigne.

Avec ses 71,15 mètres de long pour 15,52 mètres de large, le Bunifazziu peut accueillir jusqu’à 515 passagers et 65 véhicules, contre 282 passagers et 50 véhicules pour le ferry historique Giraglia.

Le garage, désormais de 304 mètres linéaires (contre 170 auparavant), permettra un embarquement plus fluide et davantage de place pour voitures et utilitaires.

Plus de places et de confort sur le nouveau ferry Moby

Côté confort, les passagers profiteront d’un grand salon, d’un bar et d’un écran géant pour suivre leurs programmes durant la courte traversée.

Le navire effectuera quatre rotations quotidiennes toute l’année, assurant la continuité territoriale avec la Région Sardaigne, y compris en hiver.

A lire aussi : Sardaigne, les secrets d’un paradis à deux pas de la France

La marraine du Bunifazziu est Donatella Bianchi, figure engagée pour la protection du littoral et profondément attachée à Santa Teresa di Gallura, où elle réside régulièrement.

Pour Vincenzo Onorato, armateur du groupe Moby et citoyen d’honneur de Bonifacio, cette mise en service s’inscrit dans une longue histoire, "L’engagement de Moby, et plus encore de la famille Onorato, pour la ligne Santa Teresa – Bonifacio, remonte à plusieurs décennies. Ces deux territoires nous ont toujours accueillis avec grâce et amitié, et c’est un lien que nous continuerons d’honorer."


corse, moby, sardaigne
ANA
