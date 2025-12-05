Twin Jet ouvre une ligne directe Marseille–Biarritz

Dès le 26 janvier 2026, Twin Jet proposera une nouvelle liaison directe entre Marseille et Biarritz.
Trois vols hebdomadaires, les lundis, mercredis et vendredis, permettront de relier les deux régions en un peu plus d’une heure trente. Cette ouverture répond à une demande croissante de liaisons rapides et régulières entre le Sud-Est et le Sud-Ouest.
La compagnie poursuit ainsi le développement de son réseau domestique. À l’occasion de ce lancement, Twin Jet propose par ailleurs un avantage dédié aux passagers marseillais : l’accès au coupe-file à l’aéroport de Marseille pour un passage facilité au contrôle de sûreté.
Trois vols hebdomadaires, les lundis, mercredis et vendredis, permettront de relier les deux régions en un peu plus d’une heure trente. Cette ouverture répond à une demande croissante de liaisons rapides et régulières entre le Sud-Est et le Sud-Ouest.
La compagnie poursuit ainsi le développement de son réseau domestique. À l’occasion de ce lancement, Twin Jet propose par ailleurs un avantage dédié aux passagers marseillais : l’accès au coupe-file à l’aéroport de Marseille pour un passage facilité au contrôle de sûreté.
Horaires des vols Twin Jet
Le programme prévoit un départ de Marseille à 06h40 le lundi pour une arrivée à 08h15 à Biarritz, puis deux rotations supplémentaires les mercredis et vendredis avec un décollage à 11h55 et une arrivée à 13h30. Les retours s’effectuent les mêmes jours, respectivement à 08h45 (arrivée 10h20) et à 14h00 (arrivée 15h35).
Le Directeur Général de Twin Jet, Eric Moret, souligne que cette ouverture s’inscrit dans la continuité de la mission de la compagnie : rapprocher les régions françaises et offrir un service de proximité.
À lire aussi : Twin Jet renforce son réseau au départ de Marseille
Le Directeur Général de Twin Jet, Eric Moret, souligne que cette ouverture s’inscrit dans la continuité de la mission de la compagnie : rapprocher les régions françaises et offrir un service de proximité.
À lire aussi : Twin Jet renforce son réseau au départ de Marseille