TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Twin Jet ouvre une ligne directe Marseille–Biarritz

Trois vols par semaine relieront les deux façades françaises dès le 26 janvier 2026


Twin Jet renforcera son réseau domestique avec une nouvelle liaison entre Marseille et Biarritz. Le vol sera proposé 3 fois par semaine, dès le 26 janvier 2026.


Rédigé par le Vendredi 5 Décembre 2025

Twin Jet ouvre une ligne directe Marseille–Biarritz Auteur alexeynovikov
Twin Jet ouvre une ligne directe Marseille–Biarritz Auteur alexeynovikov
Assurever
Dès le 26 janvier 2026, Twin Jet proposera une nouvelle liaison directe entre Marseille et Biarritz.

Trois vols hebdomadaires, les lundis, mercredis et vendredis, permettront de relier les deux régions en un peu plus d’une heure trente. Cette ouverture répond à une demande croissante de liaisons rapides et régulières entre le Sud-Est et le Sud-Ouest.

La compagnie poursuit ainsi le développement de son réseau domestique. À l’occasion de ce lancement, Twin Jet propose par ailleurs un avantage dédié aux passagers marseillais : l’accès au coupe-file à l’aéroport de Marseille pour un passage facilité au contrôle de sûreté.

Horaires des vols Twin Jet

Autres articles
Le programme prévoit un départ de Marseille à 06h40 le lundi pour une arrivée à 08h15 à Biarritz, puis deux rotations supplémentaires les mercredis et vendredis avec un décollage à 11h55 et une arrivée à 13h30. Les retours s’effectuent les mêmes jours, respectivement à 08h45 (arrivée 10h20) et à 14h00 (arrivée 15h35).

Le Directeur Général de Twin Jet, Eric Moret, souligne que cette ouverture s’inscrit dans la continuité de la mission de la compagnie : rapprocher les régions françaises et offrir un service de proximité.

À lire aussi : Twin Jet renforce son réseau au départ de Marseille

Lu 210 fois

Tags : twin jet
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news AirMaG

Prolongez votre voyage au Japon grâce à ANA

Prolongez votre voyage au Japon grâce à ANA
Le Japon est l'une des destinations touristiques les plus populaires et en pleine expansion. Selon...
Dernière heure

InterContinental revient à Prague en 2029

Tahiti Et Ses Îles : les grands rendez-vous 2026 pour dynamiser vos ventes

Twin Jet ouvre une ligne directe Marseille–Biarritz

Le groupe Barrière se réorganise pour accélérer son développement à l'international

Aranui densifie son programme de fidélité et lance des offres spéciales

Brand News

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise
Entre innovation, performance opérationnelle et accompagnement sur-mesure, AERTiCKET confirme sa...
Les annonces

MYCOMM - Billettiste H/F - CDI - (Arcueil (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ALLIANCE DU MONDE - 2 Techniciens H/F - CDI - (Vincennes (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VOYAGES PLUS - Technicien Billettiste Groupes H/F - CDI - (Région Ile de France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau
Distribution

Distribution

Dimanche à Bamako... pour un départ mardi : quid du remboursement et des indemnités ?

Dimanche à Bamako... pour un départ mardi : quid du remboursement et des indemnités ?
Partez en France

Partez en France

Pierre & Vacances–Center Parcs signe des performances en hausse en 2025 !

Pierre &amp; Vacances–Center Parcs signe des performances en hausse en 2025 !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Tahiti Et Ses Îles : les grands rendez-vous 2026 pour dynamiser vos ventes

Tahiti Et Ses Îles : les grands rendez-vous 2026 pour dynamiser vos ventes
Production

Production

Ôvoyages lance une opération Early Booking inédite pour l’été 2026

Ôvoyages lance une opération Early Booking inédite pour l’été 2026
AirMaG

AirMaG

Twin Jet ouvre une ligne directe Marseille–Biarritz

Twin Jet ouvre une ligne directe Marseille–Biarritz
Transport

Transport

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Noël : une période sensible pour les cyberattaques !

Noël : une période sensible pour les cyberattaques !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le groupe Barrière se réorganise pour accélérer son développement à l'international

Le groupe Barrière se réorganise pour accélérer son développement à l'international
HotelMaG

Hébergement

InterContinental revient à Prague en 2029

InterContinental revient à Prague en 2029
Futuroscopie

Futuroscopie

La Guyane : un passé et un avenir touristique ?

La Guyane : un passé et un avenir touristique ?
Voyages responsables

Voyages Responsables

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation
CruiseMaG

CruiseMaG

Aranui densifie son programme de fidélité et lance des offres spéciales

Aranui densifie son programme de fidélité et lance des offres spéciales
TravelJobs

Emploi & Formation

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias