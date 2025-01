Twin Jet renforce la liaison Toulouse-Rennes

Nous sommes convaincus que cette navette aérienne jouera un rôle clé dans le renforcement des échanges économiques et culturels entre le Sud-Ouest et la Bretagne

Dès la fin mars, Twin Jet offrira une connectivité accrue entre Toulouse et Rennes grâce à un programme de vols comprenant trois rotations quotidiennes, opérées du lundi au vendredi. Leest prévu à 7h00, avec une arrivée à Rennes à 8h30, permettant aux passagers de profiter d’une journée complète dans leur destination. Lesdébutent à 9h00, offrant une souplesse adaptée aux besoins des voyageurs d’affaires et de loisirs.Cette initiative vise à encourager la, facilitant les échanges économiques et culturels entre le Sud-Ouest et la Bretagne. Eric Moret , souligne : «. »Les passagers au départ de Toulouse bénéficieront également d’unpour un parcours plus fluide à l’aéroport. Par ailleurs, en tant que partenaire du programme Flying Blue, la compagnie permet de cumuler des miles sur chaque vol.Avec sa flotte de, Twin Jet poursuit son engagement à fournir un service de qualité et à répondre aux besoins croissants des régions qu’elle dessert. Les billets sont disponibles via les agences de voyages, le site internet de la compagnie, ou encore par téléphone.