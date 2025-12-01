Laurent Abitbol : "Gardez l'indépendance de suivre mes conseils"

Patrice Caradec Président du SETO : "être un TO, ce n’est pas seulement disposer d’une bonne technologie. Il faut aussi savoir sourcer les bons produits, notamment pour les clubs de vacances, qui représentent 35 % de l’activité. Cela implique de prendre des risques considérables. Nos voisins européens, comme la Pologne ou la République tchèque, sont aujourd’hui plus offensifs dans leur prise de risque et récupèrent les meilleures places au soleil, car ils sont prêts à payer plus cher.



Le Royaume-Uni et l’Allemagne, eux, réservent beaucoup plus tôt que le marché français. Nous rencontrons une vraie difficulté à conserver de bonnes adresses et à trouver de nouveaux produits. S’engager et payer longtemps à l’avance représente un défi économique majeur : celui de la trésorerie. Les fonds de roulement des TO sont très contraints. Il ne s’agit pas de polémiquer, mais il faut comprendre que sans ventes directes et sans groupes, il est difficile d’avoir suffisamment de cash pour sourcer et sécuriser de bons produits. Il faut des TO solides."