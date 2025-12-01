Laurent Abitbol : "Gardez l'indépendance de suivre mes conseils"

Laurent Abitbol, ses ambitions et la notion d'indépendance
Nous aurions pu remplir un beau paragraphe avec les punch lines, de Laurent Abitbol, Président du directoire de Selectour. Mais nous en avons sélectionné seulement deux.
La première est une formule dont lui seul a le secret. Alors qu'il souhaite encore accélérer sur le pilotage des ventes, le président du directoire a lâché : "Gardez l'indépendance de suivre mes conseils".
Lors de la conférence de presse tenue en marge du congrès, il s'est également confié sur les ambitions en dehors du secteur du tourisme : "J’aimerais, un jour, aller plus haut. Ce serait un rêve. Il existe des ministères qui m’attireraient. Mais pas ministre du Tourisme, il n’y a pas de budget." a t-il déclaré. Il pourrait envisager de se rapprocher de Jean-Michel Aulas candidat à la Mairie de Lyon. "Je pourrais peut-être faire certaines choses avec lui, mais pas sûr, car c'est compliqué de faire de la politique quand tu es entrepreneur. Entrer en politique c'est aussi prendre des coups, il faut une carapace et je n'ai pas cette carapace."
Gabriel Attal et l'importance du secteur touristique
Gabriel Attal invité du congrès Selectour a mis l'accent sur l'importance du secteur du tourisme : "Parmi ce qui fait la force de la France, il y a notre secteur touristique, qui est absolument majeur économiquement mais aussi en termes de rayonnement et d’attractivité. Je travaille beaucoup avec les acteurs du tourisme. Plus le secteur du tourisme sera fort, plus la France sera forte."
Yvon Peltanche sur le pilotage des ventes
Yvon Peltanche, fondateur et gérant d'Eden Tour qui a multiplié par 7 ses super commissions et incentives en passant de Tourcom à Selectour (comparaison qui n'est pas à périmètre constant ndlr), a lancé sur le pilotage des ventes : "Je suis rentré dans une coopérative, pas dans un réseau de franchise". Il réalise toutefois, 84 % de ses ventes TO, sur les voyagistes référencés, a-t-il précisé.
La force du modèle coopératif mis en avant par Natale Scaglia
Natale Scaglia, Président de la coopérative Selectour est revenu sur la force du modèle coopératif : "Aujourd'hui, notre modèle coopératif, c'est le plus beau modèle économique et humain qu'on ait jamais inventé.
Christophe Jacquet, attention à ne pas céder à la facilité avec l'IA
Le voyage à la carte a doublé depuis le covid chez Havas Voyages a précisé Christophe Jacquet DG de Havas. "Au moment où le à la carte progresse, l’IA arrive. Et une fois que Selectour ou Havas seront identifiés par l'IA comme les acteurs recommandés pour conclure l’expérience de vente, il faudra alors être au plus haut niveau. À ce moment précis, nous devrons être de véritables experts de notre métier pour que cela fonctionne.
Patrice Caradec : "Il faut des TO solides"
Patrice Caradec Président du SETO : "être un TO, ce n’est pas seulement disposer d’une bonne technologie. Il faut aussi savoir sourcer les bons produits, notamment pour les clubs de vacances, qui représentent 35 % de l’activité. Cela implique de prendre des risques considérables. Nos voisins européens, comme la Pologne ou la République tchèque, sont aujourd’hui plus offensifs dans leur prise de risque et récupèrent les meilleures places au soleil, car ils sont prêts à payer plus cher.
Raphaël Enthoven, Philosophe sur l'intelligence artificielle
Alors que certains nous prédisent un avenir sombre avec le développement fulgurant de l'intelligence artificielle, Raphaël Enthoven, philosophe s'interroge lui en retournant la problématique : "À mon sens, la question n’est pas tant de savoir quand les intelligences artificielles nous remplaceront, mais plutôt de comprendre d’où nous vient cette trouille. C’est cet aspect qui m’intéresse véritablement.
Jean-Noël Lefeuvre, l'Afrique du Sud comme modèle de transformation
Jean-Noël Lefeuvre, directeur général de Selectour, est revenu lors de son discours d'ouverture sur l'histoire douloureuse de l'Afrique du Sud qui a malgré cela réussi à faire du tourisme l'un des piliers de son économie :
