Laurent Abitbol : "Gardez l'indépendance de suivre mes conseils"

les phrases à retenir du congrès Selectour...


Entre ambitions politiques, défense du modèle coopératif et enjeux liés à l’intelligence artificielle, le congrès Selectour 2025 a été marqué par des déclarations fortes de ses intervenants. De Laurent Abitbol à Gabriel Attal, en passant par Patrice Caradec (SETO), Yvon Peltanche (Eden Tour) ou encore Raphaël Enthoven voici les petites phrases du Congrès Selectour qui s'est tenu au Cap jusqu'au 30 novembre 2025.


Lundi 1 Décembre 2025

Laurent Abitbol, ses ambitions et la notion d'indépendance

Le congrès Selectour s'est déroulé du 27 au 30 novembre en Afrique du Sud - Photo CE
Le congrès Selectour s'est déroulé du 27 au 30 novembre en Afrique du Sud - Photo CE
Nous aurions pu remplir un beau paragraphe avec les punch lines, de Laurent Abitbol, Président du directoire de Selectour. Mais nous en avons sélectionné seulement deux.

La première est une formule dont lui seul a le secret. Alors qu'il souhaite encore accélérer sur le pilotage des ventes, le président du directoire a lâché : "Gardez l'indépendance de suivre mes conseils".

Lors de la conférence de presse tenue en marge du congrès, il s'est également confié sur les ambitions en dehors du secteur du tourisme : "J’aimerais, un jour, aller plus haut. Ce serait un rêve. Il existe des ministères qui m’attireraient. Mais pas ministre du Tourisme, il n’y a pas de budget." a t-il déclaré. Il pourrait envisager de se rapprocher de Jean-Michel Aulas candidat à la Mairie de Lyon. "Je pourrais peut-être faire certaines choses avec lui, mais pas sûr, car c'est compliqué de faire de la politique quand tu es entrepreneur. Entrer en politique c'est aussi prendre des coups, il faut une carapace et je n'ai pas cette carapace."

Gabriel Attal et l'importance du secteur touristique

Gabriel Attal - Photo CE
Gabriel Attal - Photo CE
Gabriel Attal invité du congrès Selectour a mis l'accent sur l'importance du secteur du tourisme : "Parmi ce qui fait la force de la France, il y a notre secteur touristique, qui est absolument majeur économiquement mais aussi en termes de rayonnement et d’attractivité. Je travaille beaucoup avec les acteurs du tourisme. Plus le secteur du tourisme sera fort, plus la France sera forte."

Yvon Peltanche sur le pilotage des ventes

Yvon Peltanche au centre entouré de Julien Hamon et Jean-Philippe Raux - Photo CE
Yvon Peltanche au centre entouré de Julien Hamon et Jean-Philippe Raux - Photo CE
Yvon Peltanche, fondateur et gérant d'Eden Tour qui a multiplié par 7 ses super commissions et incentives en passant de Tourcom à Selectour (comparaison qui n'est pas à périmètre constant ndlr), a lancé sur le pilotage des ventes : "Je suis rentré dans une coopérative, pas dans un réseau de franchise". Il réalise toutefois, 84 % de ses ventes TO, sur les voyagistes référencés, a-t-il précisé.

La force du modèle coopératif mis en avant par Natale Scaglia

Natale Scaglia, président de la coopérative Selectour - Photo CE
Natale Scaglia, président de la coopérative Selectour - Photo CE
Natale Scaglia, Président de la coopérative Selectour est revenu sur la force du modèle coopératif : "Aujourd'hui, notre modèle coopératif, c'est le plus beau modèle économique et humain qu'on ait jamais inventé.

C'est un modèle d'avenir pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'il traverse les décennies, il traverse les crises, et c'est un modèle qui est fondé et qui met l'humain au service de la performance."

Christophe Jacquet, attention à ne pas céder à la facilité avec l'IA

Christophe Jacquet (Havas Voyages) - Photo CE
Christophe Jacquet (Havas Voyages) - Photo CE
Le voyage à la carte a doublé depuis le covid chez Havas Voyages a précisé Christophe Jacquet DG de Havas. "Au moment où le à la carte progresse, l’IA arrive. Et une fois que Selectour ou Havas seront identifiés par l'IA comme les acteurs recommandés pour conclure l’expérience de vente, il faudra alors être au plus haut niveau. À ce moment précis, nous devrons être de véritables experts de notre métier pour que cela fonctionne.

Le niveau de documentation et de qualification du dossier en amont sera tel que, lorsque le relais nous reviendra, il faudra apporter du répondant, de la compétence, du savoir-faire et la capacité de finaliser la personnalisation d’un produit déjà très élaboré. C’est là tout le défi."

Patrice Caradec : "Il faut des TO solides"

Patrice Caradec (SETO à droite) aux côtés de Valérie Boned et Mumtaz Teker - Photo CE
Patrice Caradec (SETO à droite) aux côtés de Valérie Boned et Mumtaz Teker - Photo CE
Patrice Caradec Président du SETO : "être un TO, ce n’est pas seulement disposer d’une bonne technologie. Il faut aussi savoir sourcer les bons produits, notamment pour les clubs de vacances, qui représentent 35 % de l’activité. Cela implique de prendre des risques considérables. Nos voisins européens, comme la Pologne ou la République tchèque, sont aujourd’hui plus offensifs dans leur prise de risque et récupèrent les meilleures places au soleil, car ils sont prêts à payer plus cher.

Le Royaume-Uni et l’Allemagne, eux, réservent beaucoup plus tôt que le marché français. Nous rencontrons une vraie difficulté à conserver de bonnes adresses et à trouver de nouveaux produits. S’engager et payer longtemps à l’avance représente un défi économique majeur : celui de la trésorerie. Les fonds de roulement des TO sont très contraints. Il ne s’agit pas de polémiquer, mais il faut comprendre que sans ventes directes et sans groupes, il est difficile d’avoir suffisamment de cash pour sourcer et sécuriser de bons produits. Il faut des TO solides."

Raphaël Enthoven, Philosophe sur l'intelligence artificielle

Laurent Abitbol : "Gardez l'indépendance de suivre mes conseils"
Alors que certains nous prédisent un avenir sombre avec le développement fulgurant de l'intelligence artificielle, Raphaël Enthoven, philosophe s'interroge lui en retournant la problématique : "À mon sens, la question n’est pas tant de savoir quand les intelligences artificielles nous remplaceront, mais plutôt de comprendre d’où nous vient cette trouille. C’est cet aspect qui m’intéresse véritablement.

Honnêtement, la fonction même d’une machine est de compenser nos insuffisances, de prendre en charge ce que nous ne sommes pas en mesure de faire. Par définition, les machines sont donc plus performantes que nous : c’est la raison même de leur existence. Affirmer qu’une machine est ou sera plus forte que l’humain ne constitue donc pas un véritable problème.

L’idée d’un « grand remplacement » de l’être humain par les machines est une question ancienne, aussi vieille que l’humanité technicienne elle-même."

Jean-Noël Lefeuvre, l'Afrique du Sud comme modèle de transformation

Jean-Noël Lefeuvre - Photo CE
Jean-Noël Lefeuvre - Photo CE
Jean-Noël Lefeuvre, directeur général de Selectour, est revenu lors de son discours d'ouverture sur l'histoire douloureuse de l'Afrique du Sud qui a malgré cela réussi à faire du tourisme l'un des piliers de son économie :

"Si nous sommes réunis aujourd’hui, ce n’est pas le fruit du hasard. L’Afrique du Sud, et Le Cap en particulier, ont montré qu’un territoire peut transformer son avenir, à condition de le vouloir, de s’en donner les moyens et de le construire collectivement. C’est précisément cet esprit qui nous réunit ici. Nous sommes donc heureux d’organiser ce congrès au Cap, une destination inédite pour la majorité d’entre vous."

Tous les articles du congrès Selectour



