Kuala Lumpur, Lagos, Shanghai, Singapour... Qatar Airways augmente ses vols cet hiver

En parallèle, Qatar Airways continue d’innover en matière de. Sa flotte diversifiée de Boeing 777 et Airbus A350 est équipée du Wi-Fi ultra-rapide Starlink, permettant à la compagnie d'exploiter plus degros porteurs avec ce service.Les passagers des cabines Premium et Économie peuvent bénéficier d’une connexionde porte à porte, avec des vitesses allant jusqu’à 500 Mbps par avion.