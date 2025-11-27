TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Kuala Lumpur, Lagos, Shanghai, Singapour... Qatar Airways augmente ses vols cet hiver

Près de 3 000 vols supplémentaires programmés


Qatar Airways renforce son programme hivernal 2025-2026 avec près de 3 000 vols supplémentaires vers le monde entier. Les passagers bénéficieront de plus de choix et de confort sur des destinations phares comme Kuala Lumpur, Lagos, Shanghai ou Singapour.


Rédigé par le Vendredi 28 Novembre 2025

Qatar Airways augmente ses vols cet hiver et dessert encore plus de destinations - Depositphotos.com, @Imagecom
Qatar Airways poursuit son expansion cet hiver en augmentant ses fréquences vers plusieurs destinations majeures d’Asie et d’Afrique, afin de répondre à une demande croissante.

La compagnie aérienne proposera près de 3 000 vols supplémentaires dans le cadre de son programme hivernal 2025-2026.

Cette augmentation concerne notamment Kuala Lumpur, Lagos, Shanghai et Singapour, tout en incluant déjà des fréquences supplémentaires vers des destinations comme Le Cap, Dublin, Londres, Phuket ou Toronto.

L’objectif est d'offrir aux passagers un choix plus large et une connectivité renforcée via le hub de Doha, l’Aéroport International Hamad.

Qatar Airways : des fréquences accrues sur les routes phares

Ainsi, à partir du 17 décembre 2025, les vols vers Kuala Lumpur (KUL) passeront de 14 à 17 par semaine, facilitant les correspondances entre Paris, Londres, Djeddah et l’Asie du Sud-Est via Doha.

La desserte de Lagos (LOS) sera également augmentée, de 10 à 14 vols hebdomadaires, du 15 décembre 2025 au 28 mars 2026, améliorant la connectivité entre le Nigeria et le réseau mondial de la compagnie, qui compte plus de 170 destinations.

Pour Shanghai (PVG), la fréquence des vols passera de 7 à 10 par semaine, du 1er janvier au 28 mars 2026, afin de répondre à la demande croissante entre la Chine et les principales villes internationales.

Enfin, à partir du 12 janvier 2026, certains vols vers Singapour (SIN) seront opérés en Airbus A380, offrant aux passagers une capacité accrue et une expérience haut de gamme améliorée.

Une expérience connectée et haut de gamme

En parallèle, Qatar Airways continue d’innover en matière de confort et de technologie. Sa flotte diversifiée de Boeing 777 et Airbus A350 est équipée du Wi-Fi ultra-rapide Starlink, permettant à la compagnie d'exploiter plus de 100 avions gros porteurs avec ce service.

Les passagers des cabines Premium et Économie peuvent bénéficier d’une connexion Wi-Fi gratuite de porte à porte, avec des vitesses allant jusqu’à 500 Mbps par avion.

Lire aussi : Les compagnies aériennes du Golfe face à la tempête géopolitique


Lu 97 fois

Tags : doha, qatar, qatar airways
