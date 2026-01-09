TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Malaysia Airlines et Royal Air Maroc renforcent la connectivité Afrique, Europe et Asie

Un accord de partage de codes


Malaysia Airlines et Royal Air Maroc annoncent un accord de partage de codes destiné à renforcer la connectivité entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie. Ce partenariat stratégique s’inscrit dans la dynamique de croissance de Malaysia Aviation Group, qui vient de dévoiler son nouveau plan à long terme visant à renforcer son positionnement international et premium.


Rédigé par le Lundi 12 Janvier 2026

Malaysia Airlines et Royal Air Maroc annoncent un accord de partage de codes - Depositphotos @teeraphon@hotmail.com
Malaysia Airlines et Royal Air Maroc franchissent une nouvelle étape dans leur coopération au sein de l’alliance oneworld.

Les deux compagnies aériennes nationales ont annoncé la signature d’un accord de partage de codes visant à renforcer la connectivité entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie, tout en offrant davantage de flexibilité et de fluidité aux voyageurs.

Entré en vigueur immédiatement, ce partenariat permet à Malaysia Airlines d’apposer son code « MH » sur plusieurs vols opérés par Royal Air Maroc au départ de Casablanca vers Doha, Londres Heathrow et Paris Charles-de-Gaulle.

De son côté, Royal Air Maroc ajoute son code « AT » sur les liaisons assurées par Malaysia Airlines entre Kuala Lumpur et ces mêmes destinations européennes et moyen-orientales.

Afrique, Europe et Asie : Casablanca et Kuala Lumpur, hubs clés du partenariat

Grâce à cet accord, les passagers bénéficient d’itinéraires élargis et de correspondances optimisées via les hubs respectifs de Casablanca et de Kuala Lumpur.

Une réponse directe à la demande croissante de voyages entre l’Asie et l’Afrique, où les flux touristiques et économiques sont en nette progression.

"Ce partenariat représente une étape clé dans la stratégie de réseau de Malaysia Airlines, alors que nous poursuivons le renforcement de notre présence mondiale à travers des alliances stratégiques", souligne Datuk Captain Izham Ismail, Directeur général du groupe Malaysia Aviation Group (MAG).

Il met en avant la capacité de la compagnie à étendre son réseau bien au-delà de sa flotte propre, tout en garantissant une expérience de voyage fluide, fidèle à l’hospitalité malaisienne.

Même son de cloche du côté de Royal Air Maroc. Pour son PDG, Hamid Addou, cet accord "renforce la position de la compagnie comme passerelle clé entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie ", tout en offrant aux passagers un accès élargi à des destinations stratégiques, avec des standards de qualité harmonisés au sein de l’alliance oneworld.

Une coopération qui s’inscrit dans une stratégie de long terme

Cette annonce intervient alors que Malaysia Aviation Group vient de dévoiler son Plan stratégique à long terme 3.0 (LTBP3.0), une feuille de route sur cinq ans (2026-2030) destinée à accélérer sa croissance et à consolider sa position de leader asiatique des services de voyage et d’aviation.

Succédant au LTBP2.0 lancé en 2020, ce nouveau plan s’appuie sur des résultats financiers et opérationnels solides : trois exercices consécutifs de résultat opérationnel positif, deux années de bénéfice net, un indice de satisfaction client en hausse à 84 %, et l’intégration de 22 avions de nouvelle génération.

MAG affiche des ambitions élevées à l’horizon 2030 : faire entrer Malaysia Airlines dans le Top 10 mondial du classement Skytrax, doubler son chiffre d’affaires au-delà de 24 milliards de RM (environ 5 milliards d’euros) et accroître de plus de 60 % ses revenus issus d’activités tierces.

Le plan repose sur quatre piliers majeurs, parmi lesquels le positionnement de Malaysia Airlines comme compagnie premium en Asie-Pacifique, le renforcement des partenariats internationaux, l’excellence opérationnelle et le développement d’activités résilientes au-delà du transport aérien.

Dans ce cadre, les accords de partage de codes, comme celui signé avec Royal Air Maroc, jouent un rôle clé. Ils permettent à MAG d’étendre sa portée mondiale vers plus de 1 100 destinations, tout en renforçant la position de la Malaisie comme hub aérien majeur.


malaysia airlines, royal air maroc
