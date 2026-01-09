Malaysia Airlines et Royal Air Maroc renforcent la connectivité Afrique, Europe et Asie

Cette annonce intervient alors que Malaysia Aviation Group vient de dévoiler son Plan stratégique à long terme 3.0 (LTBP3.0), une feuille de route sur cinq ans (2026-2030) destinée à accélérer sa croissance et à consolider sa position de leader asiatique des services de voyage et d’aviation.



Succédant au LTBP2.0 lancé en 2020, ce nouveau plan s’appuie sur des résultats financiers et opérationnels solides : trois exercices consécutifs de résultat opérationnel positif, deux années de bénéfice net, un indice de satisfaction client en hausse à 84 %, et l’intégration de 22 avions de nouvelle génération.



MAG affiche des ambitions élevées à l’horizon 2030 : faire entrer Malaysia Airlines dans le Top 10 mondial du classement Skytrax, doubler son chiffre d’affaires au-delà de 24 milliards de RM (environ 5 milliards d’euros) et accroître de plus de 60 % ses revenus issus d’activités tierces.



Le plan repose sur quatre piliers majeurs, parmi lesquels le positionnement de Malaysia Airlines comme compagnie premium en Asie-Pacifique, le renforcement des partenariats internationaux, l’excellence opérationnelle et le développement d’activités résilientes au-delà du transport aérien.



Dans ce cadre, les accords de partage de codes, comme celui signé avec Royal Air Maroc, jouent un rôle clé. Ils permettent à MAG d’étendre sa portée mondiale vers plus de 1 100 destinations, tout en renforçant la position de la Malaisie comme hub aérien majeur.