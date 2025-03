Malaysia Airlines annonce la reprise de la ligne Paris-Kuala Lumpur

Malaysia Airlines signe son grand retour à Paris avec la reprise de sa liaison directe entre la capitale française etLea décollé de l’aéroport international de Kuala Lumpur le samedi 22 mars à 23h45 (MYT) et a atterri à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle le lendemain à 6h40 (CET).Cette réouverture marque une étape dans lade la compagnie malaisienne, qui atteint ainsi sa 68e destination mondiale et renforce son positionnement en tant que porte d’entrée vers l’Asie et au-delà.Pour célébrer cette reprise, la compagnie a organisé un événement festif à la porte d’embarquement de l’aéroport international de Kuala Lumpur.Des cadres du groupe Malaysia Aviation (MAG), dont, Directrice Financière, et, Directeur Commercial, étaient présents pourles premiers passagers de ce vol tant attendu.