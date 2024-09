Malaysia Airlines lance des vols directs Paris-Kuala Lumpur

Notre expansion en Europe marque une étape importante pour Malaysia Airlines. Avec l'arrivée d'avions gros-porteurs supplémentaires à partir de ce quatrième trimestre, nous sommes prêts à réintégrer cette ville tant attendue dans notre réseau. Bien que le marché européen soit très compétitif, nous voyons un énorme potentiel pour cette route pour attirer des voyageurs clés, non seulement de Malaisie mais aussi des régions voisines.



En lançant des vols directs de Paris à Kuala Lumpur, nous réaffirmons notre position de compagnie aérienne phare et renforçons notre rôle de porte d'entrée vers l'Asie et au-delà. Cette ligne sera desservie par notre avion A350-900 de pointe, qui opère déjà sur des lignes clés comme Londres et Doha, offrant une expérience de voyage de classe mondiale à nos passagers.

Le Capitaine Izham Ismail , a déclaré : «Du 6 septembre au 6 octobre 2024, Malaysia Airlines propose despour des billets aller-retour au départ de Paris vers Kuala Lumpur.