Malaysia Airlines : NDC accessible sur Travelport+

Ce lancement représente une étape monumentale dans notre stratégie de vente au détail moderne, car nous avons travaillé en étroite collaboration avec Travelport pour nous assurer que notre offre NDC est transparente pour les agences, ce qui leur permet d'offrir les meilleures options aux voyageurs

En rendant notre contenu NDC plus accessible aux détaillants de voyages et en permettant aux agents de gérer et de servir facilement nos réservations NDC par le biais de Travelport+, nous espérons favoriser une plus grande adoption du NDC.

Les agents et les voyageurs doivent pouvoir rechercher et réserver les produits et services les plus pertinents de Malaysia Airlines, sans effort supplémentaire

Ce lancement garantit que le contenu NDC de Malaysia Airlines est prêt pour la vente au détail pour les agences utilisant Travelport+, et que les tarifs dynamiques sont affichés d'une manière qui facilite l'achat, la vente et l'entretien du contenu NDC et traditionnel en un seul endroit

