Vol Malaysia MH370 : une goutte d’espoir dans l’océan Indien

Pour en revenir aux hypothèses sérieuses, rappelons ce qui s’est très probablement passé au vu des faits et des preuves en possession de ceux qui recherchent vraiment l’appareil. Après avoir quitté les côtes de la Malaisie pour son vol vers Pékin, les communications avec l’avion ont été coupées.



Par qui ? On ne le sait pas. Un membre de l’équipage ou une tierce personne. Dans le poste de pilotage, quelqu’un a volontairement coupé le transpondeur, ce dispositif qui permet d’identifier la position de l’avion et de le suivre depuis le sol.



Cependant, et en dépit des balivernes lues ici et là, des échos radars civils et militaires attestent le demi-tour, notamment celui de Kota Bharu situé sur la côte Malaisienne.



De plus, il est avéré que l’antenne « SATCOM » de l’appareil a envoyé des signaux à Inmarsat, cette société britannique avec ses satellites en orbite géostationnaire qui couvrent l’ensemble de la planète et permet les communications entre les avions et la terre ou qu’ils soient dans le monde même au-dessus d’immensités maritimes.



Le modem qui s’est connecté a Inmarsat à un identifiant. Chaque identifiant est propre à chaque avion. C’est donc bien le B777 de la Malaysia immatriculé 9M-MRO qui s’est connecté au réseau.



INMARSAT n'est pas un radar. Il ne donne pas des positions précises, mais il interroge à fréquence régulière les avions via leur antenne "SATCOM". Les études des fréquences des messages et des temps de retour vers le satellite permettent de façon certaine d’établir que l’avion a continué de voler pendant plusieurs heures et dans une direction sud.