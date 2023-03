Enquête Netflix MH 370 : les thèses complotistes ont la vie dure... 🔑

Dans les dix dernières minutes du film, on laisse quand même un peu la parole a des personnes sérieuses.



Mike Exner, ingénieur et expert de l’aérien faisant partie de l’Independant Group que l’on sent assez dépité par ce que l’on entend dans le film ne veut pas parler de « tous ces conspirationnistes ».



« Le livre de Florence de Changy est un énorme coup de pub. Ce sont des gens qui ne comprennent pas les faits et les données » .



Mark Dickinson vice-président des opérations satellites d'Inmarsat s’exprime également en étant désappointé face aux accusations de bidouillage des données. « Nous accuser d’une telle chose est blessant et ces accusations m’ont touché. »



Pour le quidam, le film de Netflix est évidemment de nature à instiller chez lui le doute quant à savoir si l’avion a été abattu ou non par les Américains.



Ce reportage a quelque chose de très inquiétant. Il montre que le complotisme peut être agité même par des gens qui semblent sérieux et qui travaillent pour des médias réputés.



Les fake news évoluent dangereusement. Avant, elles avaient leurs émissions, leurs animateurs bien identifiés. Les voilà qui viennent gangrener des médias réputés.



L’investigation journalistique, la vraie, celle qui est nécessaire est ici totalement dévoyée. Pourquoi ? Pour vendre des bouquins ?



Le film Netflix fait aussi parler les proches de victimes. Ne les mettons pas parmi les complotistes et conspirationnistes qu’on voit dans le film. Accablés de chagrin, ils doutent parce que c’est vrai, on ne peut pas formellement leur prouver que ceux qu’ils aimaient sont morts.



Ghyslain Wattrelos qui a perdu sa famille dans ce drame s’exprime et dit à la caméra : « Mine de rien, je suis dans un combat et un combat cela vous aide à vivre ». Leurs doutes et leurs certitudes sont là, dans leurs tripes. Elles ne sont pas un fonds de commerce.



Le passage où il raconte ce coup de téléphone à son fils pour lui confirmer que son frère, sa sœur et sa maman étaient bien dans l’avion est bouleversant. Il faut respecter cet homme et tous les proches qui cherchent des réponses en espérant que des gens honnêtes pourront les convaincre et les aider à accepter peu à peu la vérité.



Pour cela, toute la communauté du transport aérien espère que l’épave du MH370 sera un jour retrouvée là où elle est : sans doute dans l’Océan Indien.



La société Ocean Infinity pourrait dans les semaines qui viennent se lancer dans une nouvelle recherche de l'avion disparu. Son PDG, Oliver Plunkett, a exprimé l'espoir que les recherches reprennent sur leur nouveau navire « Armada » dans le sud de l'Océan Indien.



Même si l’épave était retrouvée, elle pourrait ne pas faire taire les complotistes et les vendeurs de bouquins qui nous expliqueront qu’elle a été déplacée et déposée là par la CIA, la DGSE, le MI6, l’ASIS, ou même peut-être les petits hommes verts.