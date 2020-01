Air France candidate à la reprise de Malaysia Airlines

Faisant face à une situation financière délicate, avec des comptes dans le rouge et des millions de pertes, Malaysia Airlines recherche actuellement des repreneurs.



Et parmi la short list de prétendants, 5 noms, figure Air France.



La compagnie nationale française, selon des informations de Reuters, proposerait de rentrer à hauteur de 49% du capital de Malaysia Airlines. Dans le même temps, Air France a proposé la création d'un hub destiné aux services de maintenance, de réparation et de révision en Malaisie.



Autre transporteur à s'être manifesté, Japan Airlines propose une entrée au capital à hauteur de 25% du capital afin d'élargir son partenariat avec Malaysia Airlines par le biais de leur coentreprise.