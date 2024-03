2024 sera l’année de l’Asie ! 🔑

« à l’exception de l’Iran et de la Birmanie pour des raisons géopolitiques »

Aujourd’hui, il n’existe plus de restrictions de voyage,, précise Guillaume Linton., explique le PDG d’Asia.L’Indonésie est également un succès cette année chez le spécialiste de l’Asie. « L’Indonésie devrait être notre deuxième destination en volume d’affaires. Il y a.]b Nous sommes sur», souligne Guillaume Linton.Globalement, 2024 sourit à l’Asie. Et c’estexplique Guillaume Linton.Chez Phoenix Voyages, en 2024,compose le top 3 des ventes. b[ La Corée du Sud est une de nos destinations.]b Un constat partagé par Asia et Visiteurs., explique Audrey Quoico., liste Didier Blanchard, co-fondateur de Visiteurs.La destination Chine se réveille., note le PDG d’Asia.