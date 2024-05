Star Alliance, OneWorld, Skyteam : où en sont les alliances ?

C’était, il n’y a pas si longtemps, le seul sujet stratégique du transport aérien. Les transporteurs allaient se regrouper en alliances et on allait voir ce que l’on allait voir.



C’était le Graal de la commercialisation, le moyen de conquérir de nouveaux marchés tout en défendant son territoire.



Après quelques essais ratés comme Alcazar initié par Jan Carlzon de SAS ou le SAirgroup mené par Philippe Brugisser, trois ensembles vont finalement émerger : la Star Alliance, OneWorld et Skyteam.



Ils existent encore de nos jours et regroupent une impressionnante flotte de près de 12.000 appareils qui transportent 1,928 milliards de passagers le tout avec une soixantaine de compagnies. Voilà qui devrait peser très lourd dans la conduite du transport aérien mondial. Or, vu de l’extérieur, il n’en est rien, même si leur pérennité n’est pas en question.



Au fond, les trois principaux groupes se sont neutralisés au fil du temps et il est difficile de voir quel avantage concurrentiel ils ont pris les uns par rapport aux autres.



Certes ils sont intéressants pour capter la clientèle des très grandes entreprises pour lesquelles chaque alliance peut couvrir l’intégralité des besoins. Et l’addition des « miles » obtenus en voyageant sur l’ensemble des compagnies membres et consommables auprès de chacune d’entre elles reste un argument considérable pour fidéliser les clients à l’intérieur d’une alliance.