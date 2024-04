Transport aérien : à quand la prochaine rupture technologique ?

Les sauts technologiques se sont faits plus rares mais ils ont permis de considérables évolutions.



Dans le désordre notons l’édification d’un contrôle aérien performant, l’aménagement des aéroports, et les évolutions des cabines qui deviennent pressurisées jusqu’à 8000 mètres d’altitude avec les fameux Lookheed Constellation et à 10972 Mètres avec les nouveaux De Havillan Comet.



C’est alors qu’intervient une nouvelle étape dans le transport aérien avec l’arrivée sur le marché des avions à réaction et leur généralisation à la fin des années 1950, Juan Trippe l’iconique président de Pan Am ayant commandé 20 Boeing 707 et 25 DC8 ce qui imposera un nouveau standard de confort et de vitesse pour les vols long-courrier.



On ne peut pas passer sous silence d’arrivée des vols supersoniques avec seulement deux modèles. Le Concorde franco-anglais et le Tupolev 144 soviétique mis en service respectivement en 1976 et 1777 qui ont connu tous deux une fin tragique. Ce qui constituait une vraie révolution s’est avérée être un échec sans doute parce que les dirigeants politiques ont voulu en faire trop tôt une formidable arme de propagande.



L’arrivée des réacteurs double flux a permis la propulsion d’avions géants qui ont été le facteur essentiel de la démocratisation du transport aérien et donc de son remarquable développement.



C’est ainsi que les grands transporteurs se sont dotés d’appareils pouvant transporter plus de 300 passagers sur de très longues distances avec les Boeing 747 et DC 10 ou L 1011.