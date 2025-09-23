Australie : Malaysia Airlines et Qantas signent un accord de code share - Depositphotos.com Auteur zstockphotos
Malaysia Airlines et Qantas ont signé un accord de partage de codes.
Objectif : fluidifier les correspondances, élargir le choix des voyageurs et renforcer la présence des deux transporteurs sur un marché clé : l’axe Australie – Malaisie – Asie du Sud-Est.
Dans le cadre de cet accord, Malaysia Airlines pourra apposer son code « MH » sur 18 liaisons domestiques opérées par Qantas en Australie, reliant notamment Canberra, Darwin, Hobart ou Launceston.
En retour, Qantas placera son code « QF » sur les vols de Malaysia Airlines entre Kuala Lumpur et Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth et Adélaïde, ainsi que vers Singapour et plusieurs destinations malaisiennes comme Langkawi, Penang, Kota Kinabalu et Kuching.
Objectif : fluidifier les correspondances, élargir le choix des voyageurs et renforcer la présence des deux transporteurs sur un marché clé : l’axe Australie – Malaisie – Asie du Sud-Est.
Dans le cadre de cet accord, Malaysia Airlines pourra apposer son code « MH » sur 18 liaisons domestiques opérées par Qantas en Australie, reliant notamment Canberra, Darwin, Hobart ou Launceston.
En retour, Qantas placera son code « QF » sur les vols de Malaysia Airlines entre Kuala Lumpur et Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth et Adélaïde, ainsi que vers Singapour et plusieurs destinations malaisiennes comme Langkawi, Penang, Kota Kinabalu et Kuching.
Autres articles
-
Qantas nomme Darsh Chapman à la tête de sa région Europe, Moyen-Orient et Afrique
-
Qantas : Air France - KLM en partage de code sur le vol direct vers Perth
-
Qantas ferme sa filiale low cost Jetstar Asia
-
De causeries en découvertes, le Voyage des Patrons et Dirigeants du tourisme sous le charme de la Malaisie
-
Malaysia Airlines propose son service de surclassement sur Trip.com
Cette collaboration s’inscrit dans la stratégie de montée en puissance de Malaysia Airlines en Australie. Dès le 29 novembre 2025, la compagnie relancera ses vols vers Brisbane avec cinq fréquences hebdomadaires.
Les liaisons vers Melbourne et Sydney passeront à trois vols quotidiens à compter des 30 et 31 octobre 2025.
À Perth, l’offre augmentera de 12 à 14 vols hebdomadaires dès le 1er décembre 2025, tandis qu’Adélaïde bénéficiera d’un service quotidien à partir du 1er février 2026.
Les liaisons vers Melbourne et Sydney passeront à trois vols quotidiens à compter des 30 et 31 octobre 2025.
À Perth, l’offre augmentera de 12 à 14 vols hebdomadaires dès le 1er décembre 2025, tandis qu’Adélaïde bénéficiera d’un service quotidien à partir du 1er février 2026.
Pour Malaysia Airlines, cet accord s’inscrit dans une vision de long terme. « Notre partenariat avec Qantas constitue une étape décisive pour ancrer Malaysia Airlines en Australie, un pilier de notre stratégie à long terme », a déclaré Datuk Captain Izham Ismail, Directeur Général de Malaysia Aviation Group.
Il a souligné que « l’augmentation des fréquences, le déploiement de l’A330neo et la relance de Brisbane » illustrent l’engagement de la compagnie « à répondre à la demande croissante.»
Du côté de Qantas, l’accent est mis sur la complémentarité des réseaux. « Ce partenariat facilite les déplacements de nos clients vers la Malaisie, tout en leur donnant accès aux avantages de notre programme de fidélité et à nos services premium », a indiqué Cam Wallace, Directeur général de Qantas International.
Il a ajouté : « Qu’il s’agisse d’un rendez-vous d’affaires à Kuala Lumpur, d’une randonnée dans la jungle de Bornéo ou d’une escapade balnéaire à Langkawi, la Malaisie offre une multitude d’expériences, et ce nouvel accord rend le voyage plus fluide que jamais. »
Il a souligné que « l’augmentation des fréquences, le déploiement de l’A330neo et la relance de Brisbane » illustrent l’engagement de la compagnie « à répondre à la demande croissante.»
Du côté de Qantas, l’accent est mis sur la complémentarité des réseaux. « Ce partenariat facilite les déplacements de nos clients vers la Malaisie, tout en leur donnant accès aux avantages de notre programme de fidélité et à nos services premium », a indiqué Cam Wallace, Directeur général de Qantas International.
Il a ajouté : « Qu’il s’agisse d’un rendez-vous d’affaires à Kuala Lumpur, d’une randonnée dans la jungle de Bornéo ou d’une escapade balnéaire à Langkawi, la Malaisie offre une multitude d’expériences, et ce nouvel accord rend le voyage plus fluide que jamais. »