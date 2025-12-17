Qui est Claire Quartieri, la meilleure agent de voyages de France ?

Claire se dit passionnée, une qualité « qui aide à donner le meilleur de soi-même et aller au bout des choses » et curieuse, avec l’envie permanente d’apprendre et progresser. Bavarde aussi et perfectionniste, parfois même « têtue » reconnait-elle.



Surtout, elle adore le contact et sait se montrer patiente avec les clients, tous différents « C’est important dans ce métier, où les journées sont toujours imprévisibles. C’est ce qui fait sa difficulté, mais aussi son charme ».



La patience fut justement de rigueur pour cette finale 2025 décalée de la Travel Agents Cup, qui a mis les nerfs des finalistes à rude épreuve. « Je suis désormais soulagée et satisfaite de ma prestation, d’autant que je ne connaissais pas le Costa Rica ».



Pour parfaire son argumentaire, construire les bonnes étapes, dénicher les bons hôtels et les meilleures expériences, elle s’est inspirée des retours de clients qui ont déjà visité le pays, a travaillé avec l’office de tourisme.

