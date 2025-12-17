TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Qui est Claire Quartieri, la meilleure agent de voyages de France ?

La jeune femme de 28 ans travaille pour l’agence Voyages E.Leclerc de Carpentras


Passionnée de musique et de football, la lauréate a conquis le jury par son dynamisme et la précision de son argumentaire. Elle pourra parfaire ses connaissances avec le voyage au Costa Rica qu’elle a gagné.


Mercredi 17 Décembre 2025

Claire Quartieri, conseillère voyages chez Voyages E.Leclerc. (c)T.Beaurepère
Il y a des entrées en scène qui sont importantes. Claire Quartieri en sait quelque chose, elle qui a assisté à deux concerts de Beyoncé au Stade de France, l’été dernier.

Pour la finale de la Travel Agents Cup, repoussé à ce mardi 16 décembre pour cause d’évacuation du salon IFTM le 25 septembre dernier, elle a donc fait les choses en grand.

Dans son petit film de présentation où elle était habillée en cow-girl, elle s’est dévoilée au jury en reprenant avec talent le tube « Texas Hold’em » de sa star préférée, modifiant les paroles pour raconter sa jeune vie de conseillère voyages chez Voyages E.Leclerc, à Carpentras.

Un dynamisme qui a séduit le jury

Cette entrée en matière a fait mouche, mais pas que ! Son défi était ensuite, en quatre minutes, de proposer un voyage au Costa Rica à une cliente souhaitant découvrir le pays d’Amérique centrale entre amies.

A l’aise, tant sur le programme que la partie technique, sa vente fictive a emporté le jury, les partenaires de la manifestation et la centaine de personnes présentes à l’hôtel Paris Marriott Rive Gauche.

Désignée meilleure conseillère voyages 2025 pami les dix finalistes, elle devance Quentin Allaire (qui a créé Egea Voyages à Montpellier) et Donia Ouahada (Havas Voyages à Villefranche-sur-Saône), jeune journaliste reconvertie dans le tourisme. Enfin, Delphine Lioi (Traces et Découverte/Selectour à Cluny) remporte le Coup de cœur du public.

« Au moins, si je ne continue pas ma carrière de conseillère voyages, je pourrais devenir chanteuse » s’amuse la dynamique jeune femme de 28 ans pour qui la musique est une seconde passion, après le voyage.

De Spirou à la vente de voyages…

Née dans le sud-est de la France, pas très loin d’Avignon, elle a d’abord réussi son BTS tourisme avant de partir une année à Milan pour renouer avec ses racines italiennes.

De retour en France, le tourisme lui ouvre les bras. Elle travaille dans un premier temps dans le parc d’attractions Spirou Provence, puis devient conseillère voyages chez Thomas Cook avant de rejoindre E.Leclerc Voyages à Carpentras, il y a quatre ans.

Dans ce cadre où elle s’épanouit, sa responsable voit en elle une gagnante potentielle. « Elle m’a parlé de la Travel Agents Cup il y a deux ans, certaine que ce challenge pourrait me convenir, que l’expérience serait enrichissante. Mais je ne me sentais pas prête ».

L’année 2025 est la bonne, mais pas question de partir à l’aventure sans préparation, la fleur au fusil. Bosseuse, passionnée, elle révise les bases de la vente, de l’accueil à l’argumentation, travaille sur les destinations avec sa responsable et ses collègues embarquées dans la même aventure.

Passionnée, curieuse… et bavarde !

Claire se dit passionnée, une qualité « qui aide à donner le meilleur de soi-même et aller au bout des choses » et curieuse, avec l’envie permanente d’apprendre et progresser. Bavarde aussi et perfectionniste, parfois même « têtue » reconnait-elle.

Surtout, elle adore le contact et sait se montrer patiente avec les clients, tous différents « C’est important dans ce métier, où les journées sont toujours imprévisibles. C’est ce qui fait sa difficulté, mais aussi son charme ».

La patience fut justement de rigueur pour cette finale 2025 décalée de la Travel Agents Cup, qui a mis les nerfs des finalistes à rude épreuve. « Je suis désormais soulagée et satisfaite de ma prestation, d’autant que je ne connaissais pas le Costa Rica ».

Pour parfaire son argumentaire, construire les bonnes étapes, dénicher les bons hôtels et les meilleures expériences, elle s’est inspirée des retours de clients qui ont déjà visité le pays, a travaillé avec l’office de tourisme.

« Nous sommes presque des artistes »

« J’ai essayé de m’imprégner de la destination pour la faire vivre, faire rêver le client. Nous vendons du rêve, nous sommes presque des artistes » s’amuse la gagnante, qui va pouvoir désormais découvrir par elle-même le Costa Rica.

Elle remporte en effet un voyage pour deux, dans le pays. « Je vais partir avec Enzo, mon chéri. Il a même fait faire son passeport au cas où je l’emporterais ! ».

D’ici là, elle entend bien fêter sa victoire en famille. Et jusque sur les bancs du Stade Vélodrome de Marseille. Car Claire Quartieri a, en plus du voyage et de la musique, une troisième passion pour le football, et l’OM en particulier.

« Je vais au stade cinq à six fois par an. Je tiens cela de mon papa et c’est avec lui que j’irai voir le match OM/Nantes, le 4 janvier prochain ». Après sa victoire à la Travel Agents Cup, elle espère bien que son club de cœur deviendra, cette année, champion de France…


LE PALMARÈS 2025

Les lauréats et le jury lors de la Travel Agents Cup 2025 - Photo IFTM
- 1er prix du jury : Claire QUARTIERI, Voyages Leclerc Carpentras, remporte un voyage pour 2 personnes au Costa Rica.

- 2ème prix du jury : Quentin ALLAIRE, EGEA Voyages-Montpellier remporte un voyage pour 2 personnes en République dominicaine, pays à l’honneur IFTM 2025.

- 3ème prix du jury : Donia OUAHADA, Havas Voyages Villefranche-sur-Saône remporte un voyage pour 2 personnes à Mayotte.

- Prix coup de cœur du public : Delphine LIOI, Traces et Découverte Cluny remporte une croisière pour 2 personnes avec Costa Croisières.

- Tirage au sort : Fanny DARCHE, Promo Vacances – Maurepas, remporte un voyage pour 2 personnes en République dominicaine, pays à l’honneur IFTM 2025.

