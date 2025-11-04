Nouvelle date pour la finale de la Travel Agents Cup 2025

Les participants avaient dû évacuer l'IFTM le 25 septembre dernier, en raison d'un problème de sécurité. Cet incident a provoqué l'arrêt anticipé du salon et de la finale de la Travel Agents Cup.
Les organisateurs viennent d'annoncer son report le mardi 16 décembre 2025 à partir de 18h00, au Marriott Rive Gauche (Paris 14e).
Les finalistes s’affronteront sur un nouveau scénario face à un jury de professionnels, après un entretien avec le client mystère et un temps de préparation accompagné par les sponsors de la Travel Agents Cup.
La soirée se clôturera par un cocktail convivial. Les professionnels (agences de voyages et réseaux, journalistes, partenaires) souhaitant assister à la finale en présentiel sont invités à confirmer leur présence cliquant ici.
La finale sera également retransmise en live sur les réseaux sociaux d’IFTM, où chacun pourra voter pour le Prix Coup de cœur du public.
Les finalistes :
• Quentin ALLAIRE, EGEA Voyages-Montpellier
• Chanez BENKHROUROU, Carrefour Voyages Villabé
• Amandine BEOLOR, Leclerc Voyages Blois
• Fanny DARCHE, Promo Vacances – Maurepas
• Sonia EL HENDI, Navitour Voyages Pointe-à-Pitre
• Delphine LIOI, Traces et Découverte Cluny
• Laurie NERON, TUI Store Maisons Laffite
• Donia OUAHADA, Havas Voyages Villefranche-sur-Saône
• Claire QUARTIERI, Voyages Leclerc Carpentras
• Inès VIGNERON, Carrefour Angers St Serge
• Camille VIGNE, Havas Voyages Portet sur Garonne
Le jury :
• Laurence GABORIEAU, IFTM
• Rafael BENCE, Air France
• Guillaume BEURDELEY, EDV
• Jean-Charles FRANCHOMME, CDMV
• David SAVARY, AJT
• Emmanuelle LLOP, Equinoxe avocats
• Guillaume LINTON, ASIA
• Karin MALLET GAUTIER, Konect Agency/Adonet
• Jean Michel REY, AVIS
• Frédéric Saint-Paul Costa Croisières
• Myriam TORD, Helpdesk des Pros du Tourisme
