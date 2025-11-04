Nouvelle date pour la finale de la Travel Agents Cup 2025

Les finalistes :

• Quentin ALLAIRE, EGEA Voyages-Montpellier

• Chanez BENKHROUROU, Carrefour Voyages Villabé

• Amandine BEOLOR, Leclerc Voyages Blois

• Fanny DARCHE, Promo Vacances – Maurepas

• Sonia EL HENDI, Navitour Voyages Pointe-à-Pitre

• Delphine LIOI, Traces et Découverte Cluny

• Laurie NERON, TUI Store Maisons Laffite

• Donia OUAHADA, Havas Voyages Villefranche-sur-Saône

• Claire QUARTIERI, Voyages Leclerc Carpentras

• Inès VIGNERON, Carrefour Angers St Serge

• Camille VIGNE, Havas Voyages Portet sur Garonne



Le jury :

• Laurence GABORIEAU, IFTM

• Rafael BENCE, Air France

• Guillaume BEURDELEY, EDV

• Jean-Charles FRANCHOMME, CDMV

• David SAVARY, AJT

• Emmanuelle LLOP, Equinoxe avocats

• Guillaume LINTON, ASIA

• Karin MALLET GAUTIER, Konect Agency/Adonet

• Jean Michel REY, AVIS

• Frédéric Saint-Paul Costa Croisières

• Myriam TORD, Helpdesk des Pros du Tourisme