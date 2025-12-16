Nouvelles Frontières lance de mystérieux voyages...

29 mai au 1er juin 2026, un voyage mystère conçu pour les vacanciers désireux de se laisser surprendre.



Si la destination reste confidentielle jusqu’au départ, quelques indices sont néanmoins communiqués : un vol au départ de Paris d’une durée maximale de quatre heures et un séjour de trois nuits dans un hôtel 4 étoiles, avec dîners inclus.



Le programme prévoit également un cours de cuisine suivi d’un déjeuner, une visite guidée de la ville d’une demi-journée, ainsi qu’une journée au choix entre temps libre ou excursion hors de la ville.



Une certitude demeure : les participants découvriront une grande ville reconnue pour son patrimoine et ses richesses culturelles.



Ce voyage événement est proposé à partir de 799 € TTC par personne (4 jours/3 nuits, vols et transferts inclus, repas selon programme). Nouvelles Frontières proposera, du, un voyage mystère conçu pour les vacanciers désireux de se laisser surprendre.Si, quelques indices sont néanmoins communiqués : un vol au départ de Paris d’une durée maximale deet un séjour dedans un hôtel 4 étoiles, avec dîners inclus.Le programme prévoit également unsuivi d’un déjeuner, une visite guidée de la ville d’, ainsi qu’une journée au choix entre temps libre ou excursion hors de la ville.Une certitude demeure : les participants découvrirontpour son patrimoine et ses richesses culturelles.Ce voyage événement est proposé à partir de(4 jours/3 nuits, vols et transferts inclus, repas selon programme).



Une éclipse solaire totale en Islande, un événement rare



Sur les traces du plus célèbre apprenti sorcier