Nouvelles Frontières lance de mystérieux voyages...

Nouvelles Frontières enrichit son offre avec une série de voyages placés sous le signe du mystère et de l’expérience immersive - Depositphotos.com @photobyphotoboy
Nouvelles Frontières proposera, du 29 mai au 1er juin 2026, un voyage mystère conçu pour les vacanciers désireux de se laisser surprendre.
Si la destination reste confidentielle jusqu’au départ, quelques indices sont néanmoins communiqués : un vol au départ de Paris d’une durée maximale de quatre heures et un séjour de trois nuits dans un hôtel 4 étoiles, avec dîners inclus.
Le programme prévoit également un cours de cuisine suivi d’un déjeuner, une visite guidée de la ville d’une demi-journée, ainsi qu’une journée au choix entre temps libre ou excursion hors de la ville.
Une certitude demeure : les participants découvriront une grande ville reconnue pour son patrimoine et ses richesses culturelles.
Ce voyage événement est proposé à partir de 799 € TTC par personne (4 jours/3 nuits, vols et transferts inclus, repas selon programme).
Une éclipse solaire totale en Islande, un événement rare
Pour les amateurs de phénomènes exceptionnels, Nouvelles Frontières organise un circuit événement en Islande à l’occasion de l’éclipse solaire totale d’août 2026.
Il s’agira de la dernière éclipse totale visible depuis la Terre avant 2045.
Programmé du 11 au 19 août 2026, ce circuit exclusif combine découverte des paysages islandais et observation de l’éclipse, point d’orgue du voyage. Le spectacle astronomique pourra être admiré depuis la plage de Djúpalónssandur.
Le programme inclut également la découverte des sites du Cercle d’Or, tels que la cascade de Gullfoss et le geyser de Strokkur, ainsi qu’un bain dans les sources chaudes du Secret Lagoon.
Le circuit « Éclipse solaire en Islande » est commercialisé à partir de 3 999 € TTC par personne (9 jours/8 nuits, vols et transferts inclus, repas selon programme).
Sur les traces du plus célèbre apprenti sorcier
Nouvelles Frontières enrichit également sa gamme « Événements du monde » avec un voyage inspiré de l’univers du jeune sorcier le plus connu au monde, Harry Potter.
Ce circuit, dont le départ est prévu le 22 avril 2026, emmène les participants en Écosse et en Angleterre, sur les lieux emblématiques des films et des livres.
Parmi les temps forts figurent la visite du château d’Alnwick, utilisé comme décor pour l’école de sorcellerie Poudlard, dans les deux premiers films, la découverte de la cathédrale de Durham, ainsi que des immersions guidées à Édimbourg et Londres.
Le voyage inclut également l’entrée aux studios Warner Bros Harry Potter, offrant une visite immersive à travers décors, costumes et accessoires originaux.
Le circuit « Sur les traces du jeune sorcier » est proposé à partir de 1 849€ TTC par personne (5 jours/4 nuits), avec des départs programmés pendant les vacances scolaires des zones B et C (vols et transferts inclus, repas selon programme).
Lire aussi : "Budget malin", France... : Nouvelles Frontières met le cap sur 2026
Publié par Amelia Brille
