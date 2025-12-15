TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Odalys Vacances ouvre un nouveau complexe à La Rosière

L’Ecrin Blanc est composé d'une résidence et d'hôtel 4 étoiles


Odalys Vacances et le Groupe Duval annoncent l’ouverture, le 20 décembre, du nouveau complexe Collection Odalys Vacances L’Ecrin Blanc, à La Rosière, en Savoie. Cette nouvelle adresse située à quelques pas du front de neige, voit le jour après deux ans de travaux menés par Groupe Duval Auvergne-Rhône-Alpes et le cabinet SG Architecte.


Rédigé par le Mercredi 17 Décembre 2025

Odalys Vacances ouvre un nouveau complexe touristique haut de gamme à La Rosière (Savoie).

Bénéficiant d’un emplacement skis aux pieds et d’un accès immédiat aux commerces et restaurants, L’Ecrin Blanc se compose d’une résidence de tourisme de la gamme Odalys Collection de 110 appartements et d’un hôtel 4 étoiles de 76 chambres.

La Résidence Collection L’écrin Blanc propose des appartements pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes. L'Hôtel 4* L’Ecrin Blanc by Odalys dispose de chambres doubles et suites 4 ou 6 personnes.

Odalys La Rosière : L’Ecrin Blanc propose un gamme de services

Le complexe propose une gamme d’équipements : piscine couverte chauffée ; espace bien-être avec sauna et hammam ; espace fitness ; restaurant bistronomique et bar ; ski shop intégré et club enfants pendant les vacances scolaires.

L'établissement est classé BREEAM - l’un des principaux standards internationaux d’évaluation de la performance environnementale des bâtiments, et sera également labellisée en 2026 Charte Verte, le label interne d’Odalys.

« L’Ecrin Blanc, complexe 4* éco-responsable, illustre à la fois la montée en gamme d’Odalys Vacances sur le marché des résidences de tourisme et sa diversification dans l’hôtellerie. (...) Piscine intérieure, espace bien-être, salle de fitness, ski shop intégré, restaurant bistronomique ou encore club enfants en saison : autant d’atouts qui en font une vitrine des nouvelles ambitions du Groupe. » souligne Johanna AMBIL, Directrice Générale d’Odalys Vacances


