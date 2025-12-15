Odalys Vacances ouvre un nouveau complexe à La Rosière

L’Ecrin Blanc, complexe 4* éco-responsable, illustre à la fois la montée en gamme d’Odalys Vacances sur le marché des résidences de tourisme et sa diversification dans l’hôtellerie. (...) Piscine intérieure, espace bien-être, salle de fitness, ski shop intégré, restaurant bistronomique ou encore club enfants en saison : autant d’atouts qui en font une vitrine des nouvelles ambitions du Groupe.

Le complexe propose une gamme d’équipements : piscine couverte chauffée ; espace bien-être avec sauna et hammam ; espace fitness ; restaurant bistronomique et bar ; ski shop intégré et club enfants pendant les vacances scolaires.L'établissement est- l’un des principaux standards internationaux d’évaluation de la performance environnementale des bâtiments, et sera également labellisée en 2026» souligne Johanna AMBIL , Directrice Générale d’Odalys Vacances