Stéphane Bartaire nommé directeur général d’Odalys City, Campus et Happy Senior

Stéphane Bartaire est nommé directeur général d'Odalys City, Campus et Happy Senior.
Fort d’une expérience confirmée dans le développement commercial, le e-commerce et la relation client, Stéphane Bartaire a pour mission de poursuivre et d’accélérer le déploiement des trois marques de résidences de services du groupe : Odalys City (appart’hôtels affaires et loisirs), Odalys Campus (résidences étudiantes) et Happy Senior (résidences seniors non médicalisées).
Sa feuille de route s’inscrit dans un contexte de forte croissance des projets du groupe Magora, avec l’objectif de consolider sa position sur ses marchés stratégiques et de renforcer son engagement RSE.
« Le parcours et la vision globale de Stéphane en matière de développement et d’expérience client seront des atouts majeurs pour accompagner la dynamique de croissance de nos marques et renforcer leur position sur leurs marchés. » Geoffrey Lavielle, directeur général du groupe Magora.
Odalys : un parcours orienté vers la transformation
Avant de rejoindre Magora, Stéphane Bartaire a occupé plusieurs postes à responsabilité au sein de grands groupes des secteurs des biens de consommation, du transport et du tourisme : Nestlé, Corsair, Adagio et SNCF Gares & Connexions.
Son parcours lui a permis de développer une expertise solide en transformation, pilotage de la performance et management collectif, avec une approche centrée sur la mobilisation des équipes et la recherche de solutions opérationnelles durables.
« Rejoindre Magora, c’est embarquer dans une aventure collective portée par des équipes engagées et des projets ambitieux pour nos univers voyageurs, étudiants et seniors », Stéphane Bartaire.
