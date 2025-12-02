TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Qantas lance un challenge de ventes avec un éductour en Australie

8 agents de voyages seront sélectionnés pour un voyage dans le Victoria et l’Ouest Australien


Qantas lance son challenge de ventes destiné aux agents de voyages, avec à la clé, huit places pour un éductour dans le Victoria et l’Ouest Australien, du 9 au 20 mai 2026. La sélection repose sur les ventes réalisées, la validation des formations obligatoires et l’inscription préalable au programme Aussie Specialist.


Rédigé par le Jeudi 11 Décembre 2025

Qantas lance un challenge de ventes avec un éductour en Australie - DepositPhotos.com, Gudella
Qantas lance un challenge de ventes avec un éductour en Australie - DepositPhotos.com, Gudella
Aerticket
Qantas propose aux agents de voyages de tenter de remporter une place pour un éductour exclusif en Australie, en participant à son nouveau challenge, basé sur les ventes Australie réalisées entre le 1er septembre 2025 et le 1er mars 2026.

Les dossiers doivent inclure un vol Qantas - QF33/QF34 depuis Paris ou QF1/QF2/QF9/QF10 depuis Londres - ainsi qu’au moins une nuit dans l’Ouest Australien et une nuit dans le Victoria.

Les agents doivent transmettre leurs PNR ou numéros de billets à Qantas France au plus tard le 2 mars 2026.

Ce challenge accompagne la montée en puissance de la ligne Paris - Perth opérée trois fois par semaine en Boeing 787 Dreamliner, ainsi que celle du programme Qantas Explorer permettant de rejoindre plus de 60 destinations australiennes.

Lire aussi : Qantas nomme John Simeone directeur général des ventes internationales

Challenge Qantas : critères de participation et sélection des finalistes

Autres articles
Pour être qualifiés, les participants doivent s’inscrire via le formulaire dédié après leur première vente, être certifiés Aussie Specialist et avoir complété les modules du Victoria, de l’Ouest Australien, ainsi que ceux de Melbourne et Perth sur le Learning Hub Qantas.

Tourism Australia vérifiera l’éligibilité des profils présélectionnés sur la base des ventes validées par Qantas.

Les huit agents retenus seront annoncés début mars 2026 et participeront à un famtrip combinant Melbourne, le Victoria, Perth et la Coral Coast, incluant activités nature, visites, croisières, snorkeling et découverte de la faune australienne.

A lire aussi : De Sydney à Londres sans escale : le projet sunrise de Qantas prend forme à Toulouse

Lu 131 fois

Tags : australie, qantas
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
E-learnings avec OTT

E-learnings avec OTT

ESCALE EN NORVÈGE : Participez au webinaire le mardi 20 mai à 11h

ESCALE EN NORVÈGE : Participez au webinaire le mardi 20 mai à 11h
Avec tant à offrir, la Norvège plaît plus que jamais aux français, ces derniers se répartissant de plus en plus entre...

Devenez un Expert de la Norvège : Nouveau cours en ligne disponible !

Devenez un Expert de la Norvège : Nouveau cours en ligne disponible !
Découvrez ou redécouvrez cette destination magique, aux paysages époustouflants et à la culture foisonnante....

Devenez un expert de Jersey

Devenez un expert de Jersey
Visit Jersey vous propose cinq modules de formation en français, à compléter à votre rythme sur la plateforme Online...
Mondial Tourisme
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Dernière heure

Gestion des vols : Travelsoft fait l'acquisition d'airQuest

SamBoat enregistre 25 à 30% de ses locations annuelles en hiver

Qantas lance un challenge de ventes avec un éductour en Australie

FlixBus fait son retour à la gare de Pershing - Porte Maillot le 15 décembre

Le tourisme religieux reprend du souffle [ABO]

Dossiers thématiques
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Reportages

Reportages

Comment vendre des vacances en Martinique ?

Comment vendre des vacances en Martinique ?

Brand News

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines
Les Airlines Weeks organisées par RESANEO se sont achevées jeudi 4 décembre. Trois jours par...
Les annonces

ROND POINT EVASION - Commercial(e) Groupes confirmé(e) BtoC H/F - CDI - (Secteur Normandie)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SOLEA - 2 Agents de réservation H/F - CDD - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ELLIPSE VOYAGE - 2 Conseillers voyages confirmés H/F - (Le Puy en Velay (43) et Castanet (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Playa Hotels & Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Playa Hotels &amp; Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis
Distribution

Distribution

Infographie : évolution de la part du tourisme dans le PIB !

Infographie : évolution de la part du tourisme dans le PIB !
Partez en France

Partez en France

Aubusson : une nouvelle extension pour la Cité internationale de la tapisserie

Aubusson : une nouvelle extension pour la Cité internationale de la tapisserie
Actus Visas

Actus Visas

E-visa, assurance, délais : tout ce qu'il faut savoir pour un voyage en Tanzanie

E-visa, assurance, délais : tout ce qu'il faut savoir pour un voyage en Tanzanie
DestiMaG

DESTIMAG

Fêtes du monde : en Albanie, "le réveillon du Nouvel An reste LA grande fête"

Fêtes du monde : en Albanie, "le réveillon du Nouvel An reste LA grande fête"
Production

Production

TUI Group dépasse ses objectifs 2025, recul de la région Ouest

TUI Group dépasse ses objectifs 2025, recul de la région Ouest
AirMaG

AirMaG

Taxe aérienne en Belgique : Ryanair veut couper dans le vif !

Taxe aérienne en Belgique : Ryanair veut couper dans le vif !
Transport

Transport

FlixBus fait son retour à la gare de Pershing - Porte Maillot le 15 décembre

FlixBus fait son retour à la gare de Pershing - Porte Maillot le 15 décembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Gestion des vols : Travelsoft fait l'acquisition d'airQuest

Gestion des vols : Travelsoft fait l'acquisition d'airQuest
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Tour du monde : Four Seasons lance "New World Icons" pour 2027

Tour du monde : Four Seasons lance "New World Icons" pour 2027
HotelMaG

Hébergement

Barceló Hotel Group : de nouveaux hôtels en 2026

Barceló Hotel Group : de nouveaux hôtels en 2026
Futuroscopie

Futuroscopie

Futuroscopie : des alertes, des analyses, des séries, des archives…

Futuroscopie : des alertes, des analyses, des séries, des archives…
Voyages responsables

Voyages Responsables

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !
CruiseMaG

CruiseMaG

SamBoat enregistre 25 à 30% de ses locations annuelles en hiver

SamBoat enregistre 25 à 30% de ses locations annuelles en hiver
TravelJobs

Emploi & Formation

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias