Qantas lance un challenge de ventes avec un éductour en Australie

Qantas propose aux agents de voyages de tenter de remporter une place pour un éductour exclusif en Australie, en participant à son nouveau challenge, basé sur les ventes Australie réalisées entre le 1er septembre 2025 et le 1er mars 2026.
Les dossiers doivent inclure un vol Qantas - QF33/QF34 depuis Paris ou QF1/QF2/QF9/QF10 depuis Londres - ainsi qu’au moins une nuit dans l’Ouest Australien et une nuit dans le Victoria.
Les agents doivent transmettre leurs PNR ou numéros de billets à Qantas France au plus tard le 2 mars 2026.
Ce challenge accompagne la montée en puissance de la ligne Paris - Perth opérée trois fois par semaine en Boeing 787 Dreamliner, ainsi que celle du programme Qantas Explorer permettant de rejoindre plus de 60 destinations australiennes.
Challenge Qantas : critères de participation et sélection des finalistes
Pour être qualifiés, les participants doivent s’inscrire via le formulaire dédié après leur première vente, être certifiés Aussie Specialist et avoir complété les modules du Victoria, de l’Ouest Australien, ainsi que ceux de Melbourne et Perth sur le Learning Hub Qantas.
Tourism Australia vérifiera l’éligibilité des profils présélectionnés sur la base des ventes validées par Qantas.
Les huit agents retenus seront annoncés début mars 2026 et participeront à un famtrip combinant Melbourne, le Victoria, Perth et la Coral Coast, incluant activités nature, visites, croisières, snorkeling et découverte de la faune australienne.
