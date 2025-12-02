Qantas lance un challenge de ventes avec un éductour en Australie

Qantas lance son challenge de ventes destiné aux agents de voyages, avec à la clé, huit places pour un éductour dans le Victoria et l’Ouest Australien, du 9 au 20 mai 2026. La sélection repose sur les ventes réalisées, la validation des formations obligatoires et l’inscription préalable au programme Aussie Specialist.



