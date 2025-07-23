TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Challenge de rentrée : Kuoni récompense les agences de voyages

Plusieurs lots à gagner !


À l’occasion d’un challenge lancé du 1er au 30 septembre 2025, Kuoni France récompense les agents de voyages pour chaque vente réalisée, avec des chèques-cadeaux à la clé et des voyages !


Rédigé par le Mardi 2 Septembre 2025

Pour ce challenge de ventes de rentrée, les lots sont plus importants que ceux de l'année précédente - Image : Kuoni France
Pour ce challenge de ventes de rentrée, les lots sont plus importants que ceux de l'année précédente - Image : Kuoni France
TAP Air Portugal
Le Groupe Kuoni France met en place en septembre une opération d’incitation commerciale à destination de son réseau d’agences partenaires.

L’initiative couvre l’ensemble des marques du groupe - Kuoni, Scanditours, Celtictours et Donatello - et vise à stimuler les ventes durant une période stratégique de rentrée.

Le principe est simple : pour chaque dossier réservé via la plateforme professionnelle pro.kuoni.fr, un chèque-cadeau de 80€ est attribué. Les ventes réalisées par le biais du service de réservation donnent quant à elles droit à un chèque de 60€.

Challenge de rentrée Kuoni : des voyages pour les plus performants

Au-delà de ces récompenses individuelles, le challenge prévoit également une reconnaissance collective.

Les trois agences ayant enregistré le plus grand nombre de réservations entre le 1er et le 30 septembre 2025 seront distinguées par des dotations plus conséquentes, sous la forme de voyages :

- 1er prix : un séjour de cinq nuits pour deux personnes à l’hôtel 5 étoiles Ananea Madivaru, aux Maldives, en demi-pension, avec vols et transferts en hydravion inclus (hors vacances scolaires) ;

- 2e prix : une croisière de sept nuits en Égypte pour deux personnes, avec vols inclus (hors vacances scolaires) ;

- 3e prix : un séjour de trois nuits en Laponie, pour deux personnes, avec vols inclus (hors vacances scolaires).

Les agences participantes devront déclarer leurs ventes au plus tard le 4 octobre 2025 sur la plateforme pro.kuoni.fr.

Lire aussi : Kuoni se félicite de sa "belle année 2024"

Lu 211 fois

Tags : challenge de ventes, kuoni france
