Challenge de rentrée : Kuoni récompense les agences de voyages

Plusieurs lots à gagner !

À l’occasion d’un challenge lancé du 1er au 30 septembre 2025, Kuoni France récompense les agents de voyages pour chaque vente réalisée, avec des chèques-cadeaux à la clé et des voyages !



Rédigé par Raphaelle Savary le Mardi 2 Septembre 2025

