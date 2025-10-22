TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
5 sites pour trouver votre hôtel club familial


Le tourisme familial reste l’un des segments les plus dynamiques du secteur, porté par une demande croissante de séjours tout compris. Les villages vacances et hôtels clubs attirent les familles grâce à leurs prestations complètes : piscines extérieures, espaces ludiques, repas variés, animations encadrées par des animateurs expérimentés. Entre plage privée, cours de cuisine, parcs aquatiques ou espaces bien-être avec spa et sauna, les formules se multiplient pour répondre à chaque envie. Pour les professionnels du voyage, connaître les plateformes les plus fiables pour réserver un hôtel club familial est plus qu'une nécessité. Univers-Vacances, Leclerc Voyages, FRAM, Carrefour Voyages et Sunweb font partie des références du marché.


Rédigé par Univers-Vacances le Vendredi 24 Octobre 2025

Univers-Vacances : le comparateur malin pour trouver le club famille idéal

Univers-Vacances est un comparateur de séjours pensé pour les familles souhaitant trouver le club ou l’hôtel idéal sans perdre de temps. Son moteur de recherche clair et rapide permet de choisir une destination, un type d’hébergement ou une formule tout compris selon les besoins de chacun :
● piscine extérieure,
● plage privée,
● chambre familiale,
● animations pour enfants et ados.

Chaque village vacances famille ou hôtel club affiche des informations détaillées sur les activités de plein air, les aires de jeux et les repas en buffet. On y retrouve aussi des cours de cuisine et des espaces bien-être avec spa, sauna ou jacuzzi, pensés pour la détente des familles.

En outre, la plateforme valorise le plaisir authentique d’un séjour familial réussi, où chaque instant compte, qu’il s’agisse de détente au bord de la mer ou de spectacles animés en soirée. Ces moments de partage et de découverte, entre excursions en pleine nature et repos dans un salon confortable, illustrent l’esprit convivial qui fait la force des clubs vacances familiaux.

Grâce à cette approche pratique et humaine, Univers-Vacances accompagne les agences et professionnels du tourisme dans leurs recommandations de séjours. La plateforme leur permet de proposer des offres familiales complètes, alliant qualité, prix transparent et service haut de gamme.

Leclerc Voyages : le tout compris accessible pour des vacances en famille

Leclerc Voyages propose une sélection complète de séjours en clubs et hôtels familiaux. Les familles peuvent choisir parmi une large gamme de villages vacances et de stations balnéaires en France ou à l’étranger, du bord de mer à la montagne.
Les programmes d’activités sont pensés pour tous :
● clubs enfants,
● espaces ludiques,
● jeux intérieurs,
● parc aquatique (piscines chauffées, piscines extérieures).

Certains établissements disposent aussi de piscines intérieures, d’un spa ou d’un hammam, parfaits pour se détendre après une journée d’excursion ou de balade nature. Les restaurants sur place servent des repas en buffet, des petits déjeuners variés et parfois même des cours de cuisine pour les plus curieux.

Par ailleurs, les formules en pension complète ou en demi-pension s’adaptent aux envies de chaque famille. Grâce à son site ergonomique, Leclerc Voyages facilite la réservation et offre un bon rapport qualité-prix. Son approche met en avant des séjours en famille tout compris où la qualité des services prime.

FRAM : l’esprit club et l’expérience familiale à la française

Pionnier des clubs vacances en France, FRAM s’appuie sur une longue expérience du séjour familial avec sa gamme emblématique Framissima. Ces villages clubs sont appréciés par leur hébergement confortable, leur restauration variée et leurs animations pour tous les âges

Chaque hôtel club tout compris dispose d'installations complètes pour que les familles profitent d’un programme riche en activités ludiques et sportives :
● piscines,
● aires de jeux,
● clubs enfants,
● espaces de détente.

FRAM propose des formules tout compris permettant aux vacanciers de savourer leurs repas en toute sérénité, avec un service attentif et des infrastructures adaptées aux bébés et ados. De la plage méditerranéenne aux stations balnéaires internationales, la plateforme veille à offrir des séjours inoubliables.

Carrefour Voyages : des séjours famille clé en main

Avec une approche tournée vers le bien-être des familles, Carrefour Voyages a su développer une sélection de clubs vacances et hôtels tout compris qui répondent aux attentes de chaque génération.

Chaque établissement se distingue par des chambres familiales spacieuses, des piscines chauffées et une restauration équilibrée pensée pour petits et grands.

Les séjours proposés incluent espaces adaptés aux enfants les activités en plein air ainsi que les clubs enfants et ados.

La plateforme met en avant des destinations variées, de la France au bord de la mer Méditerranée, en passant par des villages vacances nichés en montagne.

Grâce à une interface claire et des filtres pratiques (plage, spa, animation, club enfant, piscine intérieure ou extérieure), Carrefour Voyages permet de trouver rapidement le séjour idéal pour des vacances familiales réussies.

Sunweb : escapades soleil et hôtels clubs familiaux en Europe

Réputé pour son expertise sur les destinations soleil, le site Sunweb propose une offre variée de clubs et hôtels familiaux pensés pour le plaisir des enfants et le confort des parents.

Ses séjours tout compris associent hébergements spacieux, piscines extérieures, plages privées et programmes d’animation conçus pour tous les âges.

Les familles peuvent profiter d’un large choix de villages vacances en Europe, souvent situés à proximité d’espaces naturels ou de parcs aquatiques.

Chaque hôtel club offre une expérience complète :
● restauration sous forme de buffet,
● pension complète,
● club enfant,
● soirées animées,
● services bien-être : spa ou sauna.

Par sa transparence et la qualité de ses prestations, Sunweb confirme sa place parmi les acteurs fiables du voyage en famille.

Les clubs vacances et complexes familiaux tout compris constituent une valeur sûre pour offrir des séjours tout compris et sans souci. Des acteurs comme les plateformes Univers-Vacances, Leclerc Voyages, FRAM, Carrefour Voyages et Sunweb simplifient la recherche et la réservation de séjours adaptés à toutes les générations.

Grâce à leurs offres claires, leurs services pensés pour les familles et leurs formules flexibles, ces plateformes garantissent des vacances réussies et sans contrainte.

5 sites pour trouver votre hôtel club familial

