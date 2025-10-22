5 sites pour trouver votre hôtel club familial

Leclerc Voyages propose une sélection complète de séjours en clubs et hôtels familiaux. Les familles peuvent choisir parmi une large gamme de villages vacances et de stations balnéaires en France ou à l’étranger, du bord de mer à la montagne.

Les programmes d’activités sont pensés pour tous :

● clubs enfants,

● espaces ludiques,

● jeux intérieurs,

● parc aquatique (piscines chauffées, piscines extérieures).



Certains établissements disposent aussi de piscines intérieures, d’un spa ou d’un hammam, parfaits pour se détendre après une journée d’excursion ou de balade nature. Les restaurants sur place servent des repas en buffet, des petits déjeuners variés et parfois même des cours de cuisine pour les plus curieux.



Par ailleurs, les formules en pension complète ou en demi-pension s’adaptent aux envies de chaque famille. Grâce à son site ergonomique, Leclerc Voyages facilite la réservation et offre un bon rapport qualité-prix. Son approche met en avant des séjours en famille tout compris où la qualité des services prime.