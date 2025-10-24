Delta, Korean et Air France KLM entrent au capital de WestJet

Cette clôture marque une étape importante dans nos partenariats aériens et témoigne de la confiance dans la stratégie, la performance et les équipes de WestJet

Pour WestJet , cette entrée au capital de trois transporteurs majeurs s’inscrit dans une logique de coopération internationale renforcée. Déjà partenaires commerciaux et opérationnels, Delta, Korean Air et Air France-KLM consolident ainsi leur ancrage stratégique au sein du réseau nord-américain.», a commenté Alexis von Hoensbroech , directeur général du WestJet Group. L’entreprise entend s’appuyer sur ces nouveaux actionnaires pour développer des synergies commerciales, optimiser la connectivité internationale.