Delta, Korean et Air France KLM entrent au capital de WestJet
Le 22 octobre 2025, Onex Partners et ses fonds affiliés ont officiellement clôturé la vente d’une part de 25 % du capital de WestJet.
L’opération, annoncée le 9 mai 2025, se répartit entre trois partenaires : Delta Air Lines, Korean Air et Air France-KLM.
Après transfert interne, Delta qui avait pris 15% du capital à transférer 2,3% de ses parts à Air France-KLM, tandis que Korean Air a pris 10 %.
Le groupe Onex, qui comprend Onex Partners et ses co-investisseurs, demeure actionnaire majoritaire, conservant 75 % de son investissement initial et le contrôle de la compagnie. « Nos nouveaux partenaires figurent parmi les compagnies aériennes les plus performantes et innovantes au monde », a déclaré Tawfiq Popatia, Head of Onex Partners et membre du conseil d’administration de WestJet. Il souligne que cette opération a permis de générer « une importante création de valeur pour Onex et ses investisseurs »
Delta, Air France-KLM et Korean partenariat renforcé avec WestJet
Pour WestJet, cette entrée au capital de trois transporteurs majeurs s’inscrit dans une logique de coopération internationale renforcée. Déjà partenaires commerciaux et opérationnels, Delta, Korean Air et Air France-KLM consolident ainsi leur ancrage stratégique au sein du réseau nord-américain.
« Cette clôture marque une étape importante dans nos partenariats aériens et témoigne de la confiance dans la stratégie, la performance et les équipes de WestJet », a commenté Alexis von Hoensbroech, directeur général du WestJet Group. L’entreprise entend s’appuyer sur ces nouveaux actionnaires pour développer des synergies commerciales, optimiser la connectivité internationale.
