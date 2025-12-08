Les terminaux de l'aéroport Paris CDG changeront de nom dès 2027

Le Groupe ADP va renommer l’ensemble des terminaux et salles d’embarquement de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle en mars 2027, pour simplifier les parcours, en particulier pour les voyageurs internationaux et en correspondance.
Les terminaux adopteront une numérotation allant de 1 à 7 et les salles d’embarquement seront identifiées uniquement par des lettres. Les parkings reprendront le numéro du terminal associé.
Certaines compagnies intégreront cette nouvelle nomenclature dès mars 2026, un an avant son entrée en vigueur.
Un chantier d’envergure mobilisant tout l’aéroport
La transition nécessitera le remplacement de plus de 3 000 panneaux dans les terminaux, 600 dans les parkings et 250 éléments de signalisation routière, équivalant au changement de signalétique d’un tiers de la surface de Paris.
Entre septembre et décembre 2026, les nouveaux panneaux seront posés, puis dévoilés en mars 2027.
Les systèmes internes devront également être reconfigurés, des 10 000 caméras aux applications logicielles.
Premier aéroport de l’UE en termes de trafic passagers, CDG dessert 328 destinations et emploie 90 000 salariés.
Cette opération marque le début d’une transformation globale du parcours passager soutenue par le prochain Contrat de Régulation Économique.
