Aéroports parisiens : plus de 123 000 vols retardés ou annulés en 2025

L’étude distingue deux palmarès : l’un consacré aux retards (supérieurs ou égaux à 15 minutes à l’arrivée), l’autre aux annulations.



Côté retards, Paris-Charles de Gaulle concentre la plus forte proportion, près de 4 vols sur 10 arrivent après l’horaire prévu.



Beauvais affiche également une fréquence élevée de retards, malgré un trafic plus limité. À l’inverse, Orly présente un taux nettement inférieur à ses deux voisins.



Sur le terrain des annulations, la hiérarchie évolue. Paris-Charles de Gaulle arrive également en tête, avec près de 1 % des vols supprimés en 2025. Orly se situe dans une position intermédiaire, tandis que Beauvais enregistre le taux d’annulations le plus faible des trois plateformes.



Un constat s’impose, un aéroport peut cumuler les retards sans pour autant afficher le même profil en matière d’annulations. Ces écarts traduisent des stratégies opérationnelles distinctes.