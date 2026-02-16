Delta Air Lines redistribue 1,3 milliard de dollars à ses salariés

À l’occasion de la Saint-Valentin, Delta Air Lines a une nouvelle fois célébré son traditionnel "Profit Sharing Day".
La compagnie américaine a annoncé le versement de 1,3 milliard de dollars à ses salariés au titre de l’exercice 2025, soit 8,9 % de leurs revenus annuels éligibles, l’équivalent de plus de quatre semaines de salaire supplémentaires en moyenne.
Depuis 2007, cette journée, organisée chaque année autour du 14 février, symbolise la culture d’entreprise "people-first" revendiquée par le transporteur. "Partager notre réussite est au cœur de nos valeurs", a déclaré Ed Bastian, CEO de Delta.
"Nous avons versé plus de 11 milliards de dollars directement à nos employés dans le monde depuis 2015."
Plus de 11 milliards redistribués depuis 2015
Le programme d’intéressement de Delta repose sur un principe clair, les employés perçoivent 10 % des premiers 2,5 milliards de dollars de bénéfices réalisés par la compagnie, puis 20 % au-delà de ce seuil.
Avec ce versement de 1,3 milliard de dollars, l’édition 2025 figure parmi les cinq plus importantes distributions de l’histoire du groupe.
Selon Delta, ce montant dépasse à lui seul le total cumulé des dispositifs d’intéressement versés par le reste de l’industrie aérienne.
Aux États-Unis, la Géorgie, où se situe le siège d’Atlanta, concentre la plus grande part de l’enveloppe avec 567,9 millions de dollars répartis entre 43 500 salariés.
D’autres États bénéficient également de montants significatifs, à commencer par New York, qui reçoit 171,1 millions de dollars pour 13 500 employés, suivi du Minnesota (113,7 M$ pour 8 900 salariés) et du Michigan (112 M$ pour 8 100 collaborateurs).
La Californie perçoit 84 millions de dollars (6 000 employés), l’Utah 77 millions (6 300 employés) et l’État de Washington 75,5 millions (4 700 employés). La Floride (30,3 M$ pour 4 300 salariés), le Massachusetts (28,7 M$ pour 3 600 employés) et le Texas (12,2 M$ pour 1 800 collaborateurs) complètent cette répartition.
À l’international, l’enveloppe concerne également les équipes basées en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Inde (EMEAI), en Asie-Pacifique, en Amérique latine ainsi qu’au Canada, aux Îles Vierges américaines et aux Bermudes.
Une hausse salariale annoncée en 2026
Au-delà de ce versement, la direction de Delta a également indiqué qu’une augmentation générale des salaires interviendra en 2026, sans en préciser encore les modalités.
Régulièrement distinguée pour sa politique RH, Delta figure au 15e rang du classement Fortune 100 Best Companies to Work For® établi par Great Place To Work.
La compagnie a également été classée n°2 du palmarès Forbes des meilleurs employeurs mondiaux 2025, et n°1 dans plusieurs États américains, dont la Géorgie, le Michigan et l’Utah.
