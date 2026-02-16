Delta Air Lines redistribue 1,3 milliard de dollars à ses salariés

Le programme d’intéressement de Delta repose sur un principe clair, les employés perçoivent 10 % des premiers 2,5 milliards de dollars de bénéfices réalisés par la compagnie, puis 20 % au-delà de ce seuil.



Avec ce versement de 1,3 milliard de dollars, l’édition 2025 figure parmi les cinq plus importantes distributions de l’histoire du groupe.



Selon Delta, ce montant dépasse à lui seul le total cumulé des dispositifs d’intéressement versés par le reste de l’industrie aérienne.



Aux États-Unis, la Géorgie, où se situe le siège d’Atlanta, concentre la plus grande part de l’enveloppe avec 567,9 millions de dollars répartis entre 43 500 salariés.



D’autres États bénéficient également de montants significatifs, à commencer par New York, qui reçoit 171,1 millions de dollars pour 13 500 employés, suivi du Minnesota (113,7 M$ pour 8 900 salariés) et du Michigan (112 M$ pour 8 100 collaborateurs).



La Californie perçoit 84 millions de dollars (6 000 employés), l’Utah 77 millions (6 300 employés) et l’État de Washington 75,5 millions (4 700 employés). La Floride (30,3 M$ pour 4 300 salariés), le Massachusetts (28,7 M$ pour 3 600 employés) et le Texas (12,2 M$ pour 1 800 collaborateurs) complètent cette répartition.



À l’international, l’enveloppe concerne également les équipes basées en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Inde (EMEAI), en Asie-Pacifique, en Amérique latine ainsi qu’au Canada, aux Îles Vierges américaines et aux Bermudes.