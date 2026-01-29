TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Delta renforce sa flotte long-courrier avec 31 nouveaux avions Airbus

Une commande stratégique pour accompagner la croissance internationale


En commandant 31 nouveaux avions Airbus, Delta Air Lines confirme ses ambitions sur le long-courrier.


Rédigé par le Jeudi 29 Janvier 2026

Delta Air Lines poursuit le renouvellement et l’expansion de sa flotte long-courrier.

La compagnie américaine a annoncé la commande de 31 avions gros-porteurs Airbus supplémentaires, composés de 16 A330-900 et 15 A350-900, dont les livraisons débuteront à partir de 2029.

Selon Ed Bastian, directeur général de Delta Air Lines, ces avions contribueront à "renforcer les capacités de la compagnie et à élever son offre haut de gamme", tout en consolidant le partenariat historique avec Airbus.

Avec cette commande, la flotte d’A330-900 de Delta atteindra 55 appareils, tandis que celle d’A350 comptera 79 avions, incluant 20 A350-1000 dont les livraisons doivent débuter dès 2027.

Delta a récemment lancé ou annoncé de nouvelles liaisons vers Taipei, Melbourne, Hong Kong et Riyad, opérées en A350.

Delta : performance, efficacité énergétique et partenariat industriel

Les A330-900 seront équipés des moteurs Rolls-Royce Trent 7000, tandis que les A350-900 utiliseront les Trent XWB-84 EP, offrant des gains en consommation de carburant et en autonomie par rapport aux générations précédentes.

Delta a également conclu des accords de maintenance à long terme avec Rolls-Royce.

Robin Hayes, président-directeur général d’Airbus en Amérique du Nord, souligne que l’A330neo et l’A350 offrent"la flexibilité et les performances nécessaires pour soutenir la croissance mondiale" de la compagnie.

Tous les nouveaux avions long-courriers de Delta intégreront des cabines premium élargies et des équipements technologiques avancés.

La compagnie mise notamment sur ses produits Delta One Suites, Delta Premium Select et Delta Comfort, ainsi que sur une connectivité Wi-Fi gratuite, des systèmes de divertissement et une offre de restauration premium.


Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias