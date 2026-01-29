Delta renforce sa flotte long-courrier avec 31 nouveaux avions Airbus

renforcer les capacités de la compagnie et à élever son offre haut de gamme

Delta Air Lines poursuit le renouvellement et l’expansion de sa flotte long-courrier.La compagnie américaine a annoncé la commande desupplémentaires, composés de 16 A330-900 et 15 A350-900, dont les livraisonsSelon Ed Bastian, directeur général de Delta Air Lines, ces avions contribueront à "", tout en consolidant le partenariat historique avec Airbus.Avec cette commande, la flotte d’, tandis que celle d’, incluant 20 A350-1000 dont les livraisons doiventDelta a récemment lancé ou annoncé de nouvelles liaisons vers, opérées en A350.