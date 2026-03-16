Maroc authentique : du désert du Sahara aux villes impériales avec NAGA Travel

Sur le chemin, un arrêt incontournable est Sidi Naji, un lieu emblématique chargé d’histoire et de traditions locales. Ce site, souvent visité par les caravanes, offre un aperçu unique de la spiritualité et de la culture saharienne, et permet aux voyageurs de s’imprégner pleinement de l’âme du désert.



Les journées s’écoulent au rythme de la marche ou des caravanes de dromadaires, entre dunes, hamadas et palmeraies. Le soir, les bivouacs installés au cœur du désert offrent des moments magiques : thé sous les étoiles, contes nomades et immersion totale dans le silence et la beauté du Sahara.