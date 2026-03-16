Maroc authentique : du désert du Sahara aux villes impériales avec NAGA Travel

Sur les traces des caravanes dans le désert marocain
Au sud du Maroc, aux portes du Sahara, le village de Mhamid El Ghizlane marque le début d’une aventure unique dans l’immensité désertique. Avec NAGA Travel, les voyageurs partent en trekking et randonnée dans le désert, accompagnés par des nomades et d’anciens caravaniers, pour découvrir le Sahara authentique et ses paysages grandioses.
Les itinéraires suivent les anciennes pistes caravanières, traversant des oasis et des plateaux désertiques, jusqu’aux dunes majestueuses de l’Erg Chegaga et de l’Erg Zahar, surnommée la dune hurlante pour son caractère sauvage et spectaculaire.
Sur le chemin, un arrêt incontournable est Sidi Naji, un lieu emblématique chargé d’histoire et de traditions locales. Ce site, souvent visité par les caravanes, offre un aperçu unique de la spiritualité et de la culture saharienne, et permet aux voyageurs de s’imprégner pleinement de l’âme du désert.
Les journées s’écoulent au rythme de la marche ou des caravanes de dromadaires, entre dunes, hamadas et palmeraies. Le soir, les bivouacs installés au cœur du désert offrent des moments magiques : thé sous les étoiles, contes nomades et immersion totale dans le silence et la beauté du Sahara.
Les journées s’écoulent au rythme de la marche ou des caravanes de dromadaires, entre dunes, hamadas et palmeraies. Le soir, les bivouacs installés au cœur du désert offrent des moments magiques : thé sous les étoiles, contes nomades et immersion totale dans le silence et la beauté du Sahara.
Avec NAGA Travel, chaque circuit est une expérience authentique, combinant aventure, paysages spectaculaires et rencontres avec les habitants du désert, sur les traces des anciennes routes caravanières marocaines.
À la découverte des villes impériales et du Nord du Maroc
Avec NAGA Travel, partez à la découverte des villes impériales du Maroc et des trésors du Nord du pays. Nos circuits vous permettent d’explorer Casablanca, Rabat, Meknès, Fès, ainsi que les régions fascinantes du Nord marocain, alliant histoire, culture et paysages exceptionnels.
À Casablanca, vous découvrirez la majestueuse Mosquée Hassan II, symbole de l’architecture moderne marocaine, et pourrez flâner dans le quartier des Habous, au charme authentique.
À Casablanca, vous découvrirez la majestueuse Mosquée Hassan II, symbole de l’architecture moderne marocaine, et pourrez flâner dans le quartier des Habous, au charme authentique.
À Rabat, capitale royale, l’histoire s’écrit entre la Kasbah des Oudayas, le Mausolée Mohammed V et les jardins apaisants qui bordent l’Atlantique.
Meknès, ville impériale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, vous séduira avec ses remparts historiques, portes monumentales et souks animés, témoins du riche passé du royaume.
Meknès, ville impériale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, vous séduira avec ses remparts historiques, portes monumentales et souks animés, témoins du riche passé du royaume.
Pour une immersion culturelle plus profonde, nos circuits peuvent s’étendre au Nord du Maroc, entre les villes méditerranéennes, les montagnes du Rif et les charmantes médinas de Tétouan ou Chefchaouen, la célèbre “ville bleue”.
Chaque voyage est conçu pour offrir un équilibre parfait entre visites guidées, découverte de la culture locale et moments de détente, avec des hôtels sélectionnés pour leur confort et leur authenticité.
Avec NAGA Travel, explorez le Maroc en toute sérénité, accompagné de guides expérimentés et de chauffeurs professionnels, pour une expérience inoubliable et sur mesure.
Chaque voyage est conçu pour offrir un équilibre parfait entre visites guidées, découverte de la culture locale et moments de détente, avec des hôtels sélectionnés pour leur confort et leur authenticité.
Avec NAGA Travel, explorez le Maroc en toute sérénité, accompagné de guides expérimentés et de chauffeurs professionnels, pour une expérience inoubliable et sur mesure.