Affaire Evasion Ensemble : d’anciennes victimes signalent les agissements de Xavier Roze des voyages proposés en Tunisie via une page Facebook

Condamné en avril 2025 à 5 ans de prison dont 2 avec sursis et à une interdiction définitive d’exercer dans le secteur du voyage, Xavier Roze refait parler de lui après la diffusion de nouvelles offres de séjours via Snapchat et une page Facebook aujourd’hui supprimée. Le collectif de victimes a saisi le Procureur de la République de Saint-Omer.



Rédigé par Céline Eymery le Jeudi 7 Mai 2026 à 09:31





Vous rappelez-vous de l’affaire “Evasion Ensemble / Voyageons Ensemble” ? Près de 180 voyageurs victimes ont vu



Xavier Roze, le gérant d'Evasion Ensemble (Voyageons Ensemble) à Lille, avait été reconnu coupable, le 2 avril 2025, de l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Il était accusé d'escroquerie, de contrefaçon ou falsification de chèque et d'exécution d'un travail dissimulé en récidive.



Il avait été à l'interdiction définitive de gérer une entreprise, ainsi que de gérer une entreprise ayant un rapport ayant conduit aux infractions.



Il doit également rembourser toutes les victimes et payer le Trésor Public. Xavier Roze serait-il de retour ?Vous rappelez-vous de l’affaire “Evasion Ensemble / Voyageons Ensemble” ? Près de 180 voyageurs victimes ont vu leurs acomptes et leurs projets de futures vacances s'envoler. à Lille, avait été reconnu coupable, le 2 avril 2025, de l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Il était accuséIl avait été condamné à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis, par le Tribunal correctionnel de Saint-Omer,Il doit également rembourser toutes les victimes et payer le Trésor Public.

Xavier Roze semble refaire surface Mais voila que Xavier Roze semble refaire surface. Malgré cette condamnation, plusieurs anciennes victimes affirment avoir récemment reçu, via Snapchat de nouvelles propositions de voyages, provenance de sa part.



Une nouvelle page Facebook intitulée " Voyages Côte d Opale " aurait également vu le jour pour faire la promotion de voyage en Tunisie en lien avec une agence tunisienne. Un procédé qui rappelle la précédente affaire. Mais depuis la page Facebook n'est plus accessible après des signalements publics d’anciennes victimes dénonçant ses agissements sur les réseaux sociaux.



Contacté par nos soins Xavier Roze explique qu'il ne repropose pas de voyages mais qu'il a repartagé les offres de Djerba Holidays pour les aider car il connait " très bien la Tunisie ainsi que l’hôtel Meridiana" . " Moi je ne suis rien " insiste t-il " je purge ma peine au quartier de semi-liberté de Saint-Martin-Boulogne. Moi je ne suis pas gérant, je partage les informations." .



Sur l'affiche de promotion du voyage, figure pourtant son numéro de mobile : "Il y avait mon numéro de téléphone parce que certaines personnes souhaitent parfois obtenir des renseignements sur l’hôtel Meridiana. Donc je leur réponds et je leur explique comment est l’hôtel." justifie Xavier Roze qui nous a confirmé que la page "Voyages Côte d Opale" avait été fermé.



"Je sais que le gérant va recréer la page et va faire disparaître mes noms, parce que je ne veux pas qu'on m'appelle pour dire voilà, c'est un voyage." Xavier Roze a également mis en ligne un site web Artificejourj qui propose "la création de spectacles personnalisés qui marient harmonieusement feu d’artifice et bande sonore originale". Un site sur lequel on retrouve également son numéro de téléphone.

Le collectif de victimes a écrit au Procureur de la République Face à ces nouveaux éléments, le collectif de victimes a adressé un courrier au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Saint-Omer afin de signaler une possible violation des interdictions prononcées par le tribunal.



Le collectif indique avoir transmis plusieurs éléments de preuve aux autorités et se tenir à disposition de la justice pour tout complément d’enquête.



Des victimes que nous avons contacté nous assurent que les remboursements dus, liée à la condamnation trainent : "Nous sommes deux, mon mari a reçu la partie civile de l'agence d'indemnisation des victimes mais de nom côté je n'ai rien..." témoigne une cliente flouée.



Le CDMV (Collectif de défense des métiers du voyage) et la commission commerce illégal des Entreprises du Voyage avaient suivi le dossier de près. Dans le cadre du procès de 2025, les EDV s'étaient portées parties civiles à l'audience.

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