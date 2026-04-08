Corsica Ferries renforce son offre estivale 2026 et accélère sa transformation digitale

À l’approche de la saison printemps-été 2026, Corsica Ferries annonce un renforcement de ses liaisons en Méditerranée, tout en misant sur l’innovation digitale pour améliorer l’expérience client.
"Nous adaptons en permanence notre offre pour répondre aux attentes de nos clients : plus de flexibilité, des destinations variées et une attention particulière portée à l’expérience à bord comme aux services digitaux", souligne Fabien Agostini, directeur des opérations de la compagnie.
Fidèle à ses marchés historiques, la compagnie maritime consolide ses dessertes vers les principales destinations méditerranéennes.
Depuis avril, les traversées vers Majorque et Minorque ont repris au départ de Toulon et de Sète. Deux rotations hebdomadaires sont programmées depuis Toulon, complétées par une traversée hebdomadaire depuis Sète.
"Nous adaptons en permanence notre offre pour répondre aux attentes de nos clients : plus de flexibilité, des destinations variées et une attention particulière portée à l’expérience à bord comme aux services digitaux", souligne Fabien Agostini, directeur des opérations de la compagnie.
Fidèle à ses marchés historiques, la compagnie maritime consolide ses dessertes vers les principales destinations méditerranéennes.
Depuis avril, les traversées vers Majorque et Minorque ont repris au départ de Toulon et de Sète. Deux rotations hebdomadaires sont programmées depuis Toulon, complétées par une traversée hebdomadaire depuis Sète.
Une montée en puissance sur les destinations clés
Face à une demande soutenue, la Sardaigne voit son offre renforcée. Depuis Toulon, la fréquence passe à deux traversées hebdomadaires.
Par ailleurs, une nouvelle liaison a été inaugurée le 18 avril entre Sète et Porto Torres, à raison d’une traversée par semaine (hors mois d’août).
Destination centrale pour la compagnie, la Corse reste accessible toute l’année depuis Toulon, Nice, Sète, Savone et Livourne.
La multiplication des rotations vise à garantir une plus grande flexibilité pour les voyageurs. Une nouvelle liaison hebdomadaire entre Sète et Ajaccio a également été lancée le 18 avril (hors août).
Par ailleurs, une nouvelle liaison a été inaugurée le 18 avril entre Sète et Porto Torres, à raison d’une traversée par semaine (hors mois d’août).
Destination centrale pour la compagnie, la Corse reste accessible toute l’année depuis Toulon, Nice, Sète, Savone et Livourne.
La multiplication des rotations vise à garantir une plus grande flexibilité pour les voyageurs. Une nouvelle liaison hebdomadaire entre Sète et Ajaccio a également été lancée le 18 avril (hors août).
Une expérience client orientée vers le "sans contact"
Dans le prolongement de sa stratégie de modernisation, Corsica Ferries introduit plusieurs fonctionnalités digitales via son application mobile.
Parmi les principales évolutions, l’accès dématérialisé aux cabines permet aux passagers d’utiliser leur smartphone comme clé, sans passage par la réception.
L’application centralise également les cartes d’embarquement, facilite la modification des traversées et propose un accès direct au programme de fidélité Corsica Club, accompagné de notifications en temps réel.
Autre nouveauté, la possibilité de régler les réservations en plusieurs fois (2, 3 ou 4 échéances) pour les achats en ligne.
La compagnie lance également une mini-croisière thématique du 7 au 10 mai 2026, combinant découverte culturelle et activités sportives. Au départ de Bastia, les passagers mettront le cap sur Civitavecchia, porte d’entrée vers Rome, avant de rejoindre Portoferraio sur l’Île d’Elbe.
Le programme prévoit des temps libres pour explorer la capitale italienne, ainsi que des animations à bord, notamment en partenariat avec Fitness Park. Le séjour inclut également la participation possible au Marathon de l’Île d’Elbe pour les voyageurs les plus sportifs.
Parmi les principales évolutions, l’accès dématérialisé aux cabines permet aux passagers d’utiliser leur smartphone comme clé, sans passage par la réception.
L’application centralise également les cartes d’embarquement, facilite la modification des traversées et propose un accès direct au programme de fidélité Corsica Club, accompagné de notifications en temps réel.
Autre nouveauté, la possibilité de régler les réservations en plusieurs fois (2, 3 ou 4 échéances) pour les achats en ligne.
La compagnie lance également une mini-croisière thématique du 7 au 10 mai 2026, combinant découverte culturelle et activités sportives. Au départ de Bastia, les passagers mettront le cap sur Civitavecchia, porte d’entrée vers Rome, avant de rejoindre Portoferraio sur l’Île d’Elbe.
Le programme prévoit des temps libres pour explorer la capitale italienne, ainsi que des animations à bord, notamment en partenariat avec Fitness Park. Le séjour inclut également la participation possible au Marathon de l’Île d’Elbe pour les voyageurs les plus sportifs.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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