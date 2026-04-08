Corsica Ferries renforce son offre estivale 2026 et accélère sa transformation digitale

Dans le prolongement de sa stratégie de modernisation, Corsica Ferries introduit plusieurs fonctionnalités digitales via son application mobile.



Parmi les principales évolutions, l’accès dématérialisé aux cabines permet aux passagers d’utiliser leur smartphone comme clé, sans passage par la réception.



L’application centralise également les cartes d’embarquement, facilite la modification des traversées et propose un accès direct au programme de fidélité Corsica Club, accompagné de notifications en temps réel.



Autre nouveauté, la possibilité de régler les réservations en plusieurs fois (2, 3 ou 4 échéances) pour les achats en ligne.



La compagnie lance également une mini-croisière thématique du 7 au 10 mai 2026, combinant découverte culturelle et activités sportives. Au départ de Bastia, les passagers mettront le cap sur Civitavecchia, porte d’entrée vers Rome, avant de rejoindre Portoferraio sur l’Île d’Elbe.



Le programme prévoit des temps libres pour explorer la capitale italienne, ainsi que des animations à bord, notamment en partenariat avec Fitness Park. Le séjour inclut également la participation possible au Marathon de l’Île d’Elbe pour les voyageurs les plus sportifs.