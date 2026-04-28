Budget, sécurité, destinations : quelles tendances pour les vacances été 2026 ?

Les deux baromètres vont également dans le même sens sur un autre point : le retour en force du tourisme domestique.



Selon Europ Assistance, 68% des Français ayant choisi leur destination resteront en France, dont 51% exclusivement (+15 points). Les séjours à l’étranger reculent fortement, avec seulement 49% des Français envisageant un départ hors de l’Hexagone.



Alliance France Tourisme confirme cette dynamique, avec 71% des Français privilégiant la France (+3 points), contre 23% pour l’Europe et seulement 9% pour les destinations lointaines. Ce recentrage s’explique par un double facteur : la recherche de sécurité et la hausse des coûts de transport, notamment aériens.



Les évolutions se retrouvent dans les choix concrets des vacanciers. Les deux études montrent une forte domination de la voiture individuelle (63% selon Europ Assistance, 68% selon Alliance France Tourisme), tandis que le recours à l’avion recule.



Côté hébergement, Europ Assistance souligne la spécificité française avec une forte appétence pour la location saisonnière et le camping. L’étude d’Alliance France Tourisme va plus loin en identifiant une progression marquée des solutions économiques et non marchandes : hausse du camping, recul des plateformes de location et augmentation significative de l’hébergement gratuit.