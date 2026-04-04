Baromètre EDV–Orchestra : quel impact de la guerre sur les réservations ? le point sur les départs, les réservations, le vacances à venir

Recul des départs, chute des réservations et comportements plus attentistes : l'Observatoire EdV–Orchestra met en évidence en mars 2026 un ralentissement du marché intermédié de la vente de voyages, sous l’effet direct des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.



Rédigé par Céline Eymery le Mercredi 8 Avril 2026 à 10:30





Celui d'avril 2026, fait le point sur les départs et les réservations engrangées en mars 2026. Il se projette également sur les vacances de printemps et celles de l'été, notamment avec un focus sur juillet et août.



Si ce baromètre n'est pas exhaustif, il donne une bonne perception de l'impact du conflit au Moyen-Orient sur le marché des agences de voyage et des tour-opérateurs, et vous permet de vous situer par rapport à une tendance globale.



Voici Chaque mois, les Entreprises du Voyage en partenariat avec Orchestra édite un baromètre sur les départs et tendances de réservations à venir.Celui d'avril 2026, fait le point sur les départs et les réservations engrangées en mars 2026. Il se projette également sur les vacances de printemps et celles de l'été, notamment avec un focus sur juillet et août.Si ce baromètre n'est pas exhaustif, il donne une bonne perception de l'impact du conflit au Moyen-Orient sur le marché des agences de voyage et des tour-opérateurs, et vous permet de vous situer par rapport à une tendance globale.Voici l'infographie qui vous permet en coup d'œil d'explorer ces évolutions. Vous trouverez davantage de détails dans notre article à la suite de l'infographie.

Observatoire des vacances des Français Les Entreprises du Voyage · Orchestra / Travelsoft Avril 2026 01 Départs de mars 2026 Mars confirme un net ralentissement dans un environnement géopolitique incertain depuis fin février. La baisse des départs (-10 %) n'est pas compensée par la hausse du panier moyen. -4,4 % Volume d'affaires -9,7 % Nombre de dossiers +5,9 % Panier moyen 1 852 € Zones géographiques — départs mars 2026 vs 2025 France Moyen-courrier Long-courrier Top 20 destinations — départs mars (nombre de dossiers vs 2025) 02 Réservations de mars 2026 Le conflit au Moyen-Orient pèse fortement : -20 % en volume d'affaires, -15 % en dossiers, -5 % en panier moyen. Le délai moyen de réservation s'allonge de 3 jours. -19,4 % Volume d'affaires -14,9 % Nombre de dossiers -5,4 % Panier moyen 1 786 € 83 jours Délai moyen résa → départ +3 j vs 2025 28,2 % Late booking (<30 j) vs 26,3 % en 2025 Zones géographiques — réservations mars 2026 vs 2025 France Moyen-courrier Long-courrier Top 20 destinations — réservations mars (nombre de dossiers vs 2025) Top 20 destinations — réservations mars (volume d'affaires vs 2025) 03 Vacances de printemps 2026 Du 4 avril au 3 mai. Évolution des réservations pour des départs 2026 vs 2025 : léger repli vs 2025 après un début d'année positif. Le moyen-courrier reste moteur, la France recule. -0,1 % Volume d'affaires -1,3 % Nombre de dossiers +1,3 % Panier moyen 1 964 € Zones géographiques — printemps 2026 vs 2025 France Moyen-courrier Long-courrier Top 20 destinations — printemps (nombre de dossiers vs 2025) - En départs Typologies de voyageurs — printemps 2026 Solos 2,8 % Dossiers +1,5 % · 1 305 € Duos 39,3 % Dossiers -0,9 % · 1 693 € Familles 39,2 % Dossiers -4,3 % · 2 061 € Groupes 18,6 % Dossiers +4,2 % · 2 885 € Catégories de séjours — printemps 2026 Forfaits -2,0 % Panier -1,1 % · 1 899 € Hébergements -5,4 % Panier -0,4 % · 406 € À la carte +10,7 % Panier -3,5 % · 3 192 € Top 10 villes de destination — printemps 2026 - En départs 04 Vacances d'été 2026 Juillet-août : recul de ~7 % en volume comme en dossiers. Toutes les zones sont touchées, le long-courrier le plus impacté (-15 % VA). -7,7 % Volume d'affaires -7,1 % Nombre de dossiers -0,7 % Panier moyen 3 040 € Zones géographiques — été 2026 vs 2025 France Moyen-courrier Long-courrier Top 20 destinations — été (nombre de dossiers vs 2025) Source : Observatoire des Vacances des Français — Les Entreprises du Voyage · Orchestra / Travelsoft — Avril 2026

Données issues des agences de voyages utilisant la plateforme Orchestra (20+ marques, 2 ans minimum).









Selon le communiqué, ce recul s’explique par une combinaison de facteurs :



une baisse inattendue de la destination France, un ralentissement global de la demande, et surtout l’impact du conflit au Moyen-Orient sur les décisions de départ, notamment en dernière minute.

Le volume d’affaires recule de 4,4 % et le nombre de dossiers de 9,7 %, malgré une hausse du panier moyen (+5,9 %).



Les 4 premières destinations du TOP 20 sont en recul : France -17 %, Espagne -4 %, Tunisie -9,1%, Maroc -3,6%.



Certaines destinations résistent ponctuellement, comme l’Égypte (en 5e position), portée par des réservations antérieures, tandis que de nombreuses destinations méditerranéennes et long-courrier (Sri Lanka, Thaïlande, États-Unis) sont orientées à la baisse.



A lire aussi : Retrouvez le baromètre de février 2026 Les départs de mars 2026 marquent un coup de frein. Le nombre de voyageurs recule d’environ 10 % par rapport à mars 2025.Selon le communiqué, ce recul s’explique par une combinaison de facteurs :Le volume d’affaires recule de 4,4 % et le nombre de dossiers de 9,7 %, malgré une hausse du panier moyen (+5,9 %).Les 4 premières destinations du TOP 20 sont en recul : France -17 %, Espagne -4 %, Tunisie -9,1%, Maroc -3,6%.Certaines destinations résistent ponctuellement, comme l’Égypte (en 5e position), portée par des réservations antérieures, tandis que de nombreuses destinations méditerranéennes et long-courrier (Sri Lanka, Thaïlande, États-Unis) sont orientées à la baisse.

Des réservations fortement impactées par le contexte géopolitique Le recul est encore plus marqué du côté des réservations. En mars, celles-ci chutent d’environ -14,9% en volume de voyageurs, avec une baisse proche de 19,4 % du volume d’affaires pour un panier moyen en retrait de -5,4%.



Le long-courrier enregistre le recul le plus important, tant en nombre de dossiers (-29%) qu’en volume d’affaires (-27%), malgré une légère progression du panier moyen.



"Cette dégradation s’explique en partie par les perturbations des flux aériens, liées à l’arrêt ou au ralentissement des hubs du Golfe (EAU, Qatar), qui affectent fortement les liaisons long-courriers" , détaille le baromètre.



Résultat : plusieurs destinations asiatiques sortent du Top 20.



Le moyen-courrier affiche également une baisse généralisée sur les trois indicateurs : -20,8% en volume d'affaires, -18,0% en nombre de dossiers, et -3,4% pour le panier moyen.



La France enregistre un recul du nombre de dossiers (-8%), tandis que la hausse du panier moyen (+7%) permet d’atténuer partiellement la baisse du volume d’affaires (-2%).



Autre évolution notable : les comportements des voyageurs changent. La part des réservations de dernière minute progresse (28 % des dossiers), tandis que les réservations anticipées reculent . Les clients hésitent davantage et attendent avant de s’engager.

Evolution des réservations en nombre de dossiers : ce qu'il faut retenir Recul généralisé des destinations : le Top 20 confirme une baisse globale de la demande en mars 2026. Impact direct du contexte géopolitique : les destinations proches du Moyen-Orient (Égypte, Turquie) sont les plus pénalisées. Moyen-courrier en difficulté : la quasi-totalité des destinations de cette zone est en recul, même si le Maroc résiste mieux que ses voisins. Long-courrier fortement perturbé : disparition des destinations asiatiques du classement, liée aux perturbations des hubs du Golfe. Des exceptions qui tirent leur épingle du jeu : Canada et République dominicaine progressent malgré le contexte. Chutes marquées sur certaines destinations : Maurice enregistre la plus forte baisse (-52%). Un marché en recomposition rapide : les choix de destinations évoluent fortement sous l’effet des contraintes géopolitiques.

Evolution des réservations en volume d'affaires : ce qu'il faut retenir Une baisse confirmée et amplifiée en valeur : les tendances observées en nombre de dossiers se retrouvent en volume d’affaires, avec des reculs encore plus marqués. La France fait preuve de résilience : elle enregistre la baisse la plus limitée (-2%) et gagne du poids dans la répartition globale. Moyen-courrier sous pression : la chute se confirme, avec un cas emblématique, l’Égypte (-69%), particulièrement touchée. Long-courrier en forte difficulté : plusieurs destinations accusent de lourdes baisses (États-Unis -50%, Maurice -47%, Tanzanie -45%). Quelques destinations résistent : République dominicaine, Guadeloupe, Martinique et Japon parviennent à maintenir une dynamique positive. Recentrage du marché : la part de la France progresse (+3 points), au détriment du moyen et du long-courrier.

Vacances de printemps : quelle tendance ? Malgré ce contexte dégradé, les vacances de printemps montrent une certaine résilience. À fin mars, les réservations ne reculent que légèrement (environ -1 %).



Le volume d’affaires reste quasi stable (-0,1 %), soutenu par une hausse du panier moyen à 1 964 € . Cela indique que les réservations déjà enregistrées amortissent le choc.



Le moyen-courrier s’impose comme le segment le plus dynamique, avec une progression des volumes, tandis que : la France est en recul, et le long-courrier reste globalement stable.



Les destinations « soleil » continuent de tirer leur épingle du jeu : Espagne, Tunisie et Maroc restent très présents, tandis que des destinations comme l’Albanie connaissent une forte progression, soutenue par des prix attractifs et une meilleure accessibilité aérienne.

Été 2026 : une saison encore incertaine



Le long-courrier est à nouveau le plus impacté, tandis que certaines destinations tirent leur épingle du jeu. Le Canada, la République dominicaine, l’Espagne ou encore la Norvège progressent, signe d’un report des flux vers des zones perçues comme plus sûres.



À l’inverse, les destinations proches des zones de tension ou dépendantes des hubs du Golfe reculent nettement, et l’Asie reste largement absente des choix des voyageurs, à l’exception de quelques marchés comme l’Indonésie.



Le conflit au Moyen-Orient a un impact immédiat sur les intentions de réservation : il affecte directement certaines destinations et, plus largement, désorganise une partie des liaisons long-courriers via les hubs du Golfe.



À cela s’ajoute la hausse du prix du carburant, qui renchérit le coût du transport aérien et pèse sur les arbitrages des voyageurs, notamment sur les destinations les plus lointaines. »



Elle ajoute : « Malgré tout, dans ce contexte où le manque de visibilité sur la durée du conflit agit directement sur la prise de décision des vacanciers, nous savons que les réservations peuvent repartir rapidement. Certains voyageurs reportent leur départ ou réorientent leur choix de destination, tandis que d’autres préfèrent attendre avant de réserver. » Les premières tendances pour l’été 2026 sont orientées à la baisse. Les réservations pour juillet-août reculent d’environ 7 % en volume d’affaires et en nombre de dossiers. Le panier moyen reste globalement stable à 3 040€.Le long-courrier est à nouveau le plus impacté, tandis que certaines destinations tirent leur épingle du jeu. Le Canada, la République dominicaine, l’Espagne ou encore la Norvège progressent, signe d’un report des flux vers des zones perçues comme plus sûres.À l’inverse, les destinations proches des zones de tension ou dépendantes des hubs du Golfe reculent nettement, et l’Asie reste largement absente des choix des voyageurs, à l’exception de quelques marchés comme l’Indonésie. Valérie Boned, présidente des Entreprises du Voyage : «Elle ajoute : «

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