Le Comité Martiniquais du Tourisme lance le Mois des Agents de Voyages

Les meilleurs vendeurs ont été sélectionnés pour participer à l’un des éductours suivants :
● du 05 au 09 juin 2026,
● du 13 au 17 juin 2026,
● du 19 au 23 juin 2026.
Cette opération a pour objectif de renforcer la connaissance de la Martinique et d’augmenter les ventes de la destination.
Le Comité Martiniquais du Tourisme a privilégié des profils d’agents de voyages loisirs :
● ne connaissant pas (ou peu) la Martinique,
● disposant d’un fort potentiel de vente,
● motivés à s’impliquer activement dans la vente de la destination.
● du 05 au 09 juin 2026,
● du 13 au 17 juin 2026,
● du 19 au 23 juin 2026.
Cette opération a pour objectif de renforcer la connaissance de la Martinique et d’augmenter les ventes de la destination.
Le Comité Martiniquais du Tourisme a privilégié des profils d’agents de voyages loisirs :
● ne connaissant pas (ou peu) la Martinique,
● disposant d’un fort potentiel de vente,
● motivés à s’impliquer activement dans la vente de la destination.
Durant ces trois semaines, une cinquantaine d’agents de voyages aura l’excellente opportunité de découvrir l’île, en vivant une immersion complète en son cœur : ses paysages d’exception, sa nature préservée, ses plages, sa gastronomie, son rhum, ses expériences inédites… et de belles rencontres !
Chaque séjour, composé de quatre nuitées, est organisé en partenariat avec la compagnie aérienne Air Caraïbes
Les agents de voyages découvriront des activités qu’ils pourront proposer à leurs clients : initiation à la yole (embarcation traditionnelle), bèlè (danse ancestrale), visite d’une agro ferme tropicale, découverte d’un jardin créole, masterclass de rhums, excursion en catamaran, pique-nique sur la plage, visite de distilleries, randonnée buggy, chasse au trésor, balade gourmande guidée de Fort-de-France…
Chaque séjour sera aussi ponctué d’un workshop afin de rencontrer les professionnels martiniquais dans un cadre festif et convivial. Cocktails, jeux concours et animations soutiendront l’intérêt… et l’ambiance !
Chaque séjour, composé de quatre nuitées, est organisé en partenariat avec la compagnie aérienne Air Caraïbes
Les agents de voyages découvriront des activités qu’ils pourront proposer à leurs clients : initiation à la yole (embarcation traditionnelle), bèlè (danse ancestrale), visite d’une agro ferme tropicale, découverte d’un jardin créole, masterclass de rhums, excursion en catamaran, pique-nique sur la plage, visite de distilleries, randonnée buggy, chasse au trésor, balade gourmande guidée de Fort-de-France…
Chaque séjour sera aussi ponctué d’un workshop afin de rencontrer les professionnels martiniquais dans un cadre festif et convivial. Cocktails, jeux concours et animations soutiendront l’intérêt… et l’ambiance !
La Martinique, une île des caraïbes françaises aux attraits incomparables
Idéalement située au cœur de l’arc des Petites Antilles, la Martinique est baignée à l’est par l’Atlantique et à l’ouest par la mer des Caraïbes. Sa température annuelle moyenne de 28°C la rend accessible toute l’année sans contrainte vestimentaire.
Plages de sable volcanique, forêts tropicales denses couvrent le nord et favorisent les activités de plein air. Le sud est la destination idéale pour les vacanciers à la recherche de plages de sable blanc, de cocotiers, d’une mer chaude et de sports nautiques.
Le patrimoine culturel de la Martinique, particulièrement riche, retient l’attention notamment par la diversité de son artisanat et par sa délicieuse cuisine, dont les épices variées et les saveurs uniques émoustilleront les papilles. De plus, la Martinique est réputée dans le monde pour ses rhums agricoles, les seuls à bénéficier de l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC).
La Martinique se distingue aussi pour ses trois reconnaissances par l’Unesco en trois ans au Patrimoine Mondial ! Après l’entrée de la Yole ronde de Martinique au patrimoine culturel immatériel de l’Humanité puis la reconnaissance par l’UNESCO de l’ensemble du territoire terrestre et marin comme Réserve Mondiale de Biosphère, la France a aussi obtenu le classement au patrimoine mondial des Volcans et Forêts de la montagne Pelée et des Pitons du Nord de la Martinique, site faisant partie des 35 hotspots mondiaux de biodiversité, grâce à sa flore et ses forêts.
Ces trois titres s’enrichissent, se complètent et se renforcent mutuellement pour servir le développement et l’attractivité de l’île.
Depuis les hôtels hauts de gamme jusqu’au réseau de gîtes ruraux authentiques, en passant par les maisons d’hôtes, l’île complète son offre d’hébergements avec des logements innovants, insolites et éco-friends.
Hospitaliers, chaleureux, conviviaux, les Martiniquais savent à merveille charmer leurs visiteurs et leur faire partager les trésors de leur île engagée dans une démarche écoresponsable.
La Martinique est particulièrement prisée pour ses activités exaltantes, ses sensations sportives inédites et ses expériences inattendues : rencontre avec les dauphins, les tortues et les baleines, baignades dans les fonds blancs, observation des fonds marins protégés, parachute ascensionnel, initiation à la yole ronde, randonnées pédestres et équestres…
Vos clients optent en général pour des vacances en Martinique en haute saison (décembre à avril). Cependant, sa température idéale rend l’île accessible et agréable toute l’année. N’hésitez pas à leur proposer des vacances entre les mois de mai et novembre. Les tarifs sont plus attractifs.
Pour vous aider à mieux connaître la destination, outre le guide du vendeur, des campagnes de promotion, sa participation à des événements B2B, le Comité Martiniquais met à votre disposition des outils innovants conçus pour survolter vos opérations de commercialisation.
Plages de sable volcanique, forêts tropicales denses couvrent le nord et favorisent les activités de plein air. Le sud est la destination idéale pour les vacanciers à la recherche de plages de sable blanc, de cocotiers, d’une mer chaude et de sports nautiques.
Le patrimoine culturel de la Martinique, particulièrement riche, retient l’attention notamment par la diversité de son artisanat et par sa délicieuse cuisine, dont les épices variées et les saveurs uniques émoustilleront les papilles. De plus, la Martinique est réputée dans le monde pour ses rhums agricoles, les seuls à bénéficier de l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC).
La Martinique se distingue aussi pour ses trois reconnaissances par l’Unesco en trois ans au Patrimoine Mondial ! Après l’entrée de la Yole ronde de Martinique au patrimoine culturel immatériel de l’Humanité puis la reconnaissance par l’UNESCO de l’ensemble du territoire terrestre et marin comme Réserve Mondiale de Biosphère, la France a aussi obtenu le classement au patrimoine mondial des Volcans et Forêts de la montagne Pelée et des Pitons du Nord de la Martinique, site faisant partie des 35 hotspots mondiaux de biodiversité, grâce à sa flore et ses forêts.
Ces trois titres s’enrichissent, se complètent et se renforcent mutuellement pour servir le développement et l’attractivité de l’île.
Depuis les hôtels hauts de gamme jusqu’au réseau de gîtes ruraux authentiques, en passant par les maisons d’hôtes, l’île complète son offre d’hébergements avec des logements innovants, insolites et éco-friends.
Hospitaliers, chaleureux, conviviaux, les Martiniquais savent à merveille charmer leurs visiteurs et leur faire partager les trésors de leur île engagée dans une démarche écoresponsable.
La Martinique est particulièrement prisée pour ses activités exaltantes, ses sensations sportives inédites et ses expériences inattendues : rencontre avec les dauphins, les tortues et les baleines, baignades dans les fonds blancs, observation des fonds marins protégés, parachute ascensionnel, initiation à la yole ronde, randonnées pédestres et équestres…
Vos clients optent en général pour des vacances en Martinique en haute saison (décembre à avril). Cependant, sa température idéale rend l’île accessible et agréable toute l’année. N’hésitez pas à leur proposer des vacances entre les mois de mai et novembre. Les tarifs sont plus attractifs.
Pour vous aider à mieux connaître la destination, outre le guide du vendeur, des campagnes de promotion, sa participation à des événements B2B, le Comité Martiniquais met à votre disposition des outils innovants conçus pour survolter vos opérations de commercialisation.
La Martinique Academy, une formation en ligne ludique pour galvaniser vos ventes
La Martinique est une destination riche en expériences et en découvertes. En vous formant à ses atouts, vous donnerez envie à vos clients de s’évader et vous boosterez vos ventes.
Rien de plus simple, inscrivez-vous sur la plateforme de formation e-Learning mise à disposition de la Martinique Academy par le Comité Martiniquais du Tourisme.
Vous développerez vos connaissances des produits touristiques de la Martinique et rejoindrez ainsi le réseau des vrais spécialistes de la destination.
Pour tout mémoriser, vous aurez accès à un outil innovant, ludique et richement doté de sympathiques cadeaux.
À la fin de votre formation en ligne, vous recevrez votre certificat de spécialiste de la destination et recevrez vos récompenses.
Cette formation en ligne vous permettra de maîtriser votre connaissance de la destination et de mieux conseiller vos clients pour les aider efficacement à réussir leurs vacances.
La Martinique Academy vous permettra de poursuivre votre voyage en Martinique en gagnant un éductour mémorable grâce aux ventes que vous aurez téléchargées. Ne manquez surtout pas cette excellente opportunité !
Vous êtes déjà spécialiste de la destination ? N’hésitez surtout pas à revenir sur la plateforme pour découvrir notre rubrique Nouveautés !
Rien de plus simple, inscrivez-vous sur la plateforme de formation e-Learning mise à disposition de la Martinique Academy par le Comité Martiniquais du Tourisme.
Vous développerez vos connaissances des produits touristiques de la Martinique et rejoindrez ainsi le réseau des vrais spécialistes de la destination.
Pour tout mémoriser, vous aurez accès à un outil innovant, ludique et richement doté de sympathiques cadeaux.
À la fin de votre formation en ligne, vous recevrez votre certificat de spécialiste de la destination et recevrez vos récompenses.
Cette formation en ligne vous permettra de maîtriser votre connaissance de la destination et de mieux conseiller vos clients pour les aider efficacement à réussir leurs vacances.
La Martinique Academy vous permettra de poursuivre votre voyage en Martinique en gagnant un éductour mémorable grâce aux ventes que vous aurez téléchargées. Ne manquez surtout pas cette excellente opportunité !
Vous êtes déjà spécialiste de la destination ? N’hésitez surtout pas à revenir sur la plateforme pour découvrir notre rubrique Nouveautés !
Un espace prescripteur pour répondre à vos attentes
Véritable boîte à outils, cet espace qui vous est exclusivement dédié vous permet de trouver rapidement toutes les informations nécessaires à votre activité : informations pratiques sur la destination, argumentaires de vente, brochures, accès aux différents prestataires touristiques et contacts directs au sein du Comité Martiniquais du Tourisme.
Vous aurez aussi accès à votre espace formation en ligne.
N’hésitez pas à faire votre demande de photos et vidéos directement depuis votre espace !
👉 https://prescripteurs.martinique.org
Vous aurez aussi accès à votre espace formation en ligne.
N’hésitez pas à faire votre demande de photos et vidéos directement depuis votre espace !
👉 https://prescripteurs.martinique.org
Des tarifs préférentiels spécifiquement conçus à votre intention
Vous souhaitez découvrir ou redécouvrir la Martinique ?
En votre qualité d’agent de voyages, les professionnels du tourisme martiniquais vous proposent des tarifs préférentiels pour vous permettre de partir à la rencontre de la culture riche et diversifiée et des paysages envoûtants de l’île. N’hésitez pas à en profiter !
À très bientôt avec nous, en Martinique bien sûr !
En votre qualité d’agent de voyages, les professionnels du tourisme martiniquais vous proposent des tarifs préférentiels pour vous permettre de partir à la rencontre de la culture riche et diversifiée et des paysages envoûtants de l’île. N’hésitez pas à en profiter !
À très bientôt avec nous, en Martinique bien sûr !