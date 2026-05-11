Le Comité Martiniquais du Tourisme lance le Mois des Agents de Voyages

Idéalement située au cœur de l’arc des Petites Antilles, la Martinique est baignée à l’est par l’Atlantique et à l’ouest par la mer des Caraïbes. Sa température annuelle moyenne de 28°C la rend accessible toute l’année sans contrainte vestimentaire.



Plages de sable volcanique, forêts tropicales denses couvrent le nord et favorisent les activités de plein air. Le sud est la destination idéale pour les vacanciers à la recherche de plages de sable blanc, de cocotiers, d’une mer chaude et de sports nautiques.



Le patrimoine culturel de la Martinique, particulièrement riche, retient l’attention notamment par la diversité de son artisanat et par sa délicieuse cuisine, dont les épices variées et les saveurs uniques émoustilleront les papilles. De plus, la Martinique est réputée dans le monde pour ses rhums agricoles, les seuls à bénéficier de l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC).



La Martinique se distingue aussi pour ses trois reconnaissances par l’Unesco en trois ans au Patrimoine Mondial ! Après l’entrée de la Yole ronde de Martinique au patrimoine culturel immatériel de l’Humanité puis la reconnaissance par l’UNESCO de l’ensemble du territoire terrestre et marin comme Réserve Mondiale de Biosphère, la France a aussi obtenu le classement au patrimoine mondial des Volcans et Forêts de la montagne Pelée et des Pitons du Nord de la Martinique, site faisant partie des 35 hotspots mondiaux de biodiversité, grâce à sa flore et ses forêts.



Ces trois titres s’enrichissent, se complètent et se renforcent mutuellement pour servir le développement et l’attractivité de l’île.



Depuis les hôtels hauts de gamme jusqu’au réseau de gîtes ruraux authentiques, en passant par les maisons d’hôtes, l’île complète son offre d’hébergements avec des logements innovants, insolites et éco-friends.



Hospitaliers, chaleureux, conviviaux, les Martiniquais savent à merveille charmer leurs visiteurs et leur faire partager les trésors de leur île engagée dans une démarche écoresponsable.



La Martinique est particulièrement prisée pour ses activités exaltantes, ses sensations sportives inédites et ses expériences inattendues : rencontre avec les dauphins, les tortues et les baleines, baignades dans les fonds blancs, observation des fonds marins protégés, parachute ascensionnel, initiation à la yole ronde, randonnées pédestres et équestres…



Vos clients optent en général pour des vacances en Martinique en haute saison (décembre à avril). Cependant, sa température idéale rend l’île accessible et agréable toute l’année. N’hésitez pas à leur proposer des vacances entre les mois de mai et novembre. Les tarifs sont plus attractifs.



Pour vous aider à mieux connaître la destination, outre le guide du vendeur, des campagnes de promotion, sa participation à des événements B2B, le Comité Martiniquais met à votre disposition des outils innovants conçus pour survolter vos opérations de commercialisation.