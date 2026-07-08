On l’oublie trop souvent : une crise bien traversée est un capital de confiance.



Le client qui vous a vu tenir bon ne vous jugera pas sur la perfection de votre gestion, mais sur votre constance, votre honnêteté, votre présence.



C’est précisément dans ces moments d’hésitation que la profession fait la différence par le conseil, l’accompagnement et la capacité à sécuriser un projet. L’après-crise est le moment où ce capital se transforme ou se dilapide.



Le frémissement de juin dit, au fond, une chose simple : les opportunités existent, capacités aériennes et hôtelières disponibles, prix négociables, garanties d’annulation, encore faut-il le faire savoir.



Alors, « et maintenant, que vais-je dire ? ». Le moins possible sur la crise, le plus possible sur la fenêtre qui s’ouvre, prudemment, sans nier la fragilité du moment ni l’hésitation du client.



Car dans un été qui se jouera à la dernière minute, la communication n’est pas l’accessoire de la reprise : elle en est le déclencheur.