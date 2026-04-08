La différence est subtile dans les mots, elle se révèle fondamentale dans la posture :



- Le Don’t ; la substitution : " Puisque vous ne pouvez plus aller là-bas, voici ce que nous vous proposons ." Elle place le client en situation de perte, et votre offre en situation de palliatif ;



- Le Do ; l'élargissement : " Le monde du voyage est plus vaste et plus riche que nos habitudes. Voici des territoires qui méritent votre attention, pour leurs qualités propres. " Elle place le client en situation de découverte, et votre offre en situation de valeur ajoutée.



Ce n'est pas un jeu de mots, c'est un changement de paradigme communicationnel.



Concrètement, la communication de pivot ne doit jamais mentionner la destination suspendue comme point de départ du raisonnement. Elle doit construire un récit positif, autonome, qui tient sa ligne directrice indépendamment de la crise. Il s’agit de rester positif !



Une agence qui énonce " La Thaïlande et le Japon n'ont jamais été aussi accessibles, partez à la découverte d'une Asie que vous n'avez pas encore vue " gagne la partie.