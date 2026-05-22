Emirates modernise son premier A380 bi-classe

L’A380 rénové d’Emirates est désormais exploité sur la liaison entre Dubaï et Birmingham. Photo: Emirates
Emirates annonce avoir achevé la rénovation de son premier Airbus A380 bi-classe.
L’appareil rénové, immatriculé A6-EUX, a repris du service sur la liaison EK39/40 entre Dubaï et Birmingham avec 76 sièges en classe Affaires, 56 sièges en Premium Economy et 437 sièges en classe Économique.
La nouvelle cabine Premium Economy adopte une configuration 2-3-2 avec sièges en cuir inclinables, repose-jambes intégrés, ports de recharge et écrans individuels de 13,3 pouces.
L’appareil rénové, immatriculé A6-EUX, a repris du service sur la liaison EK39/40 entre Dubaï et Birmingham avec 76 sièges en classe Affaires, 56 sièges en Premium Economy et 437 sièges en classe Économique.
La nouvelle cabine Premium Economy adopte une configuration 2-3-2 avec sièges en cuir inclinables, repose-jambes intégrés, ports de recharge et écrans individuels de 13,3 pouces.
Un programme de rénovation étendu à 219 appareils
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Emirates précise que ce premier A380 bi-classe rénové fait partie des 15 appareils de ce type qui doivent être transformés d’ici fin 2026.Le programme de rétrofit, piloté par Emirates Engineering à Dubaï, a déjà concerné 95 avions de la flotte, dont 42 A380 et 53 Boeing 777.
La rénovation du premier appareil a nécessité près de 35 000 heures de travail mobilisant une cinquantaine d’ingénieurs et techniciens. Emirates indique vouloir réduire la durée des prochains rétrofits à environ 30 jours par avion.
A lire aussi : Emirates : dans les coulisses de la formation à l'excellence
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