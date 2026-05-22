Emirates modernise son premier A380 bi-classe

précise que ce premierrénové fait partie desde ce type qui doivent être transformés d’ici.Le programme de rétrofit, piloté parà Dubaï, a déjà concernéde la flotte, dontA380 et 53 Boeing 777.La rénovation du premier appareil a nécessité près dede travail mobilisant une cinquantaine d’ingénieurs et techniciens. Emirates indique vouloir réduire la durée des prochains rétrofits à environpar avion.