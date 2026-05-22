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Emirates modernise son premier A380 bi-classe

La compagnie intègre sa Premium Economy sur le pont supérieur de l’appareil


Emirates annonce avoir achevé la rénovation de son premier Airbus A380 bi-classe dans le cadre de son programme de modernisation de flotte. L’appareil, désormais configuré en trois classes, intègre pour la première fois la cabine Premium Economy de la compagnie sur le pont supérieur de l’avion.


Rédigé par le Vendredi 22 Mai 2026 à 16:35

L’A380 rénové d’Emirates est désormais exploité sur la liaison entre Dubaï et Birmingham. Photo: Emirates
L’A380 rénové d’Emirates est désormais exploité sur la liaison entre Dubaï et Birmingham. Photo: Emirates
CroisiEurope
Emirates annonce avoir achevé la rénovation de son premier Airbus A380 bi-classe.

L’appareil rénové, immatriculé A6-EUX, a repris du service sur la liaison EK39/40 entre Dubaï et Birmingham avec 76 sièges en classe Affaires, 56 sièges en Premium Economy et 437 sièges en classe Économique.

La nouvelle cabine Premium Economy adopte une configuration 2-3-2 avec sièges en cuir inclinables, repose-jambes intégrés, ports de recharge et écrans individuels de 13,3 pouces.

Un programme de rénovation étendu à 219 appareils

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Emirates précise que ce premier A380 bi-classe rénové fait partie des 15 appareils de ce type qui doivent être transformés d’ici fin 2026.Le programme de rétrofit, piloté par Emirates Engineering à Dubaï, a déjà concerné 95 avions de la flotte, dont 42 A380 et 53 Boeing 777.

La rénovation du premier appareil a nécessité près de 35 000 heures de travail mobilisant une cinquantaine d’ingénieurs et techniciens. Emirates indique vouloir réduire la durée des prochains rétrofits à environ 30 jours par avion.

A lire aussi : Emirates : dans les coulisses de la formation à l'excellence

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Tags : emirates
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