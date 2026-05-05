FCM Travel déploiera Sam dans plus de 90 pays à partir de juin 2026

FCM Travel annonce le déploiement mondial de Sam, son assistant alimenté par l’intelligence artificielle à partir de juin 2026.
FCM Travel précise que Sam a été développé en interne et intégré directement à l’infrastructure technologique du groupe, plutôt que comme une couche ajoutée à des systèmes existants.
La solution est destinée aux voyageurs d’affaires, aux réservataires et aux travel managers. Elle doit permettre d’accompagner l’ensemble du parcours voyageur, depuis la réservation jusqu’au suivi du programme voyages.
FCM Travel précise que Sam a été développé en interne et intégré directement à l’infrastructure technologique du groupe, plutôt que comme une couche ajoutée à des systèmes existants.
La solution est destinée aux voyageurs d’affaires, aux réservataires et aux travel managers. Elle doit permettre d’accompagner l’ensemble du parcours voyageur, depuis la réservation jusqu’au suivi du programme voyages.
Un assistant connecté aux politiques voyages des entreprises
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Selon John Morhous,directeur de l’expérience client mondiale, Sam a été conçu pour garantir un haut niveau de précision et de conformité aux politiques internes des entreprises.
L’assistant applique automatiquement les règles liées aux plafonds de dépenses, aux validations internes ou aux fournisseurs référencés. Un voyageur ne pourra par exemple pas recevoir de proposition de billet en classe affaires si cette option n’est pas autorisée dans la politique voyages de son entreprise.
FCM Travel précise également que les données des clients restent stockées dans son environnement privé et ne sont pas utilisées pour entraîner des modèles publics d’intelligence artificielle.
Au lancement, Sam permettra notamment aux travel managers d’accéder aux données de leurs programmes via des échanges en langage naturel et de basculer vers les outils de réservation déjà utilisés par les entreprises.
A lire aussi : FCM Travel France nomme Jean-Baptiste Sirabella à la tête de l'activité Meetings & Events
L’assistant applique automatiquement les règles liées aux plafonds de dépenses, aux validations internes ou aux fournisseurs référencés. Un voyageur ne pourra par exemple pas recevoir de proposition de billet en classe affaires si cette option n’est pas autorisée dans la politique voyages de son entreprise.
FCM Travel précise également que les données des clients restent stockées dans son environnement privé et ne sont pas utilisées pour entraîner des modèles publics d’intelligence artificielle.
Au lancement, Sam permettra notamment aux travel managers d’accéder aux données de leurs programmes via des échanges en langage naturel et de basculer vers les outils de réservation déjà utilisés par les entreprises.
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