FCM Travel déploiera Sam dans plus de 90 pays à partir de juin 2026

Selon, Sam a été conçu pour garantir un haut niveau de précision et de conformité aux politiques internes des entreprises.L’assistantles règles liées aux plafonds de dépenses, aux validations internes ou aux fournisseurs référencés. Un voyageur ne pourra par exemple pas recevoir de proposition de billet en classe affaires si cette option n’est pas autorisée dans la politique voyages de son entreprise.précise également que les données des clients restent stockées dans son environnement privé et ne sont pas utilisées pour entraîner des modèles publics d’intelligence artificielle.Au lancement,permettra notamment aux travel managers d’de leurs programmes via des échanges enet de basculer vers les outils de réservation déjà utilisés par les entreprises.