TMC : Air France prête à ouvrir les vannes NDC en avril… avec surcharge

« Les niveaux de pénétration sont très significatifs sur la partie loisir, mais sur la partie TMC c’est plus compliqué : le back office doit être connecté, les services aux clients sont plus sophistiqués, on doit passer par des agrégateurs comme Amadeus… »

Les derniers chiffres fournis par Iata l’affirment : 25% de la distribution indirecte des 20 premières compagnies aériennes du monde se fait via le fameux nouveau canal NDC. Mais pour les voyages d’affaires plus précisément, la proportion serait plus proche de zéro.Le sujet faisait l’objet d’une table ronde, jeudi 20 janvier, lors du grand live du voyage d’affaires organisé par CDS Groupe. Pour convaincre les clients corporate que NDC est une bonne chose, le chemin est encore long.L’adaptation de la norme au complexe écosystème du voyage d’affaires n’a pas fini de coincer., reconnait Stéphane Ormand, nouveau responsable distribution d’Air France-KLM.